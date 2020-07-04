ТОП-7 самых горячих: лучшие фото российских звезд в бикини 2020 года

День рождения бикини ежегодно отмечается 5 июля. Возможность носить на пляже сексуальные купальники миру подарил французский модельер Луи Реар, начавший создавать модель купальных костюмов для женщин в 1925-м. Но в первой половине XX века представительницы прекрасного пола надевали довольно строгие купильники, которые не были способны подчеркнуть секусальность женского тело. После окончания Второй мировой войны, когда жизнь в мире вернулась в привычное русло, Реар решил совершить революцию в пляжной моде.

Презентация первого бикини состоялась 5 июля 1946-го: модельер показал новый вид купальника, состоявшего из узкого бюстгальтера и коротеньких плавок в парижском бассейне. Моделью стала танцовщица Мишелин Бернардини, а новую модель назвали «бикини». Столько открытый фасон женского купального костюма стал причиной международного скандала. В массах бикини стало модным только после того, как его надела актриса Бриджит Бардо в фильме «И бог создал женщину» в 1956-м. Также одним из Амбассадор модели была культовая актриса золотого века Голливуда Мэрилин Монро.

В честь праздника революционного бикини, которое помогло женщинам показать свою сексуальность, 5-tv.ru показывает пять самых сексуальных российских звезд в бикини.

Анастасия Решетова

Жена и мать сына Тимати Анастасия Решетова имеет соблазнительные формы, которые она демонстрирует во время отдыха. Даже родив рэперу наследника меньше года назад, девушка не постеснялась надеть бикини на пляже.

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Оксана Самойлова

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова — мама четверых детей. Но статус многодетной матери не помешал ей следить за фигурой и носить соблазнительные бикини. Оксана рассказала, что уже через четыре месяца после рождения сына смогла добиться веса мечты.

Фото: Instagram @samoylovaoxana

Певица Глюкоза (Наталья Ионова)

Фото: Instagram @glukozamusic

Певица Глюкоза никогда не входила в список секс-символов российского шоу-бизнеса, но фотографии с отдыха в январе доказали обратное. Стройная фигура Натальи прекрасно смотрится на фоне морского пейзажа, а купальник нюдового оттенка подчеркнул достоинства фигуры певицы.

Наталья Рудова

Фото: Instagram @rudovanata

Наталья Рудова — одна из самых красивых и сексуальных актрис российского телевидения. Раскрепощенный и взбалмошный характер только добавляет сексуальности ее образу. Когда актриса отправляется в отпуск в теплые страны, то с удовольствием делиться фотографиями в бикини.

Светала Лобода

Фото: Instagram @lobodaofficial

Певица Лобода тоже не так давно стала мамой во второй раз, но довольно быстро пришла в форму. Сексуальное тело в бикини дополняют длинные ноги Светланы. Конечно, не просто так она ежегодно попадает в списки самых сексуальных певиц России и Украины. Да и Тилль Линдерманн не зря положил на нее глаз.

Нюша

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

Милашку Нюшу тоже можно смело назвать сексуальной девушкой. Она продемонстрировала свое загорелое тело в леопардовом мини-купальнике и не прогадала.

Анна Седокова

Фото: Instagram @annasedokova

Не зря Анну Седокову когда-то взяли в группу «Виа-Гра»! Она вызывает влечение у мужчин только одним своим видом, без применения специальных пилюль. Певица знает, как выгодно продемонстрировать и подчеркнуть свою сексуальную фигуру.

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