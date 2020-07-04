ТОП-7 самых горячих: лучшие фото российских звезд в бикини 2020 года
Кто из звезд российского шоу-бизнеса может похвастаться горячими телами в купальниках?
Фото: Kinopoisk.ru
День рождения бикини ежегодно отмечается 5 июля. Возможность носить на пляже сексуальные купальники миру подарил французский модельер Луи Реар, начавший создавать модель купальных костюмов для женщин в 1925-м. Но в первой половине XX века представительницы прекрасного пола надевали довольно строгие купильники, которые не были способны подчеркнуть секусальность женского тело. После окончания Второй мировой войны, когда жизнь в мире вернулась в привычное русло, Реар решил совершить революцию в пляжной моде.
Презентация первого бикини состоялась 5 июля 1946-го: модельер показал новый вид купальника, состоявшего из узкого бюстгальтера и коротеньких плавок в парижском бассейне. Моделью стала танцовщица Мишелин Бернардини, а новую модель назвали «бикини». Столько открытый фасон женского купального костюма стал причиной международного скандала. В массах бикини стало модным только после того, как его надела актриса Бриджит Бардо в фильме «И бог создал женщину» в 1956-м. Также одним из Амбассадор модели была культовая актриса золотого века Голливуда Мэрилин Монро.
В честь праздника революционного бикини, которое помогло женщинам показать свою сексуальность, 5-tv.ru показывает пять самых сексуальных российских звезд в бикини.
Анастасия Решетова
Жена и мать сына Тимати Анастасия Решетова имеет соблазнительные формы, которые она демонстрирует во время отдыха. Даже родив рэперу наследника меньше года назад, девушка не постеснялась надеть бикини на пляже.
Оксана Самойлова
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова — мама четверых детей. Но статус многодетной матери не помешал ей следить за фигурой и носить соблазнительные бикини. Оксана рассказала, что уже через четыре месяца после рождения сына смогла добиться веса мечты.
Певица Глюкоза (Наталья Ионова)
Певица Глюкоза никогда не входила в список секс-символов российского шоу-бизнеса, но фотографии с отдыха в январе доказали обратное. Стройная фигура Натальи прекрасно смотрится на фоне морского пейзажа, а купальник нюдового оттенка подчеркнул достоинства фигуры певицы.
Наталья Рудова
Наталья Рудова — одна из самых красивых и сексуальных актрис российского телевидения. Раскрепощенный и взбалмошный характер только добавляет сексуальности ее образу. Когда актриса отправляется в отпуск в теплые страны, то с удовольствием делиться фотографиями в бикини.
Светала Лобода
Певица Лобода тоже не так давно стала мамой во второй раз, но довольно быстро пришла в форму. Сексуальное тело в бикини дополняют длинные ноги Светланы. Конечно, не просто так она ежегодно попадает в списки самых сексуальных певиц России и Украины. Да и Тилль Линдерманн не зря положил на нее глаз.
Нюша
Милашку Нюшу тоже можно смело назвать сексуальной девушкой. Она продемонстрировала свое загорелое тело в леопардовом мини-купальнике и не прогадала.
Анна Седокова
Не зря Анну Седокову когда-то взяли в группу «Виа-Гра»! Она вызывает влечение у мужчин только одним своим видом, без применения специальных пилюль. Певица знает, как выгодно продемонстрировать и подчеркнуть свою сексуальную фигуру.
Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько раз в неделю полезно заниматься сексом для здоровья.
Читайте также
50%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?