Видео момента задержания россиянина после убийства соотечественника в Австрии

Сотрудники правоохранительных органов в Австрии задержали подозреваемого в убийстве 43-летнего просителя убежища из России. Накануне мужчину расстреляли в городе Герасдорф неподалеку от Вены.

После произошедшего стражи порядка вычислили, что предполагаемый злоумышленник уехал на машине в сторону города Линц. Возможный преступник пытался скрыться в стороне шоссе, а после того, как его настигли, по предварительным данным, оказывал сопротивление полицейским.

Как сообщает ТАСС, предполагаемый убийца также оказался российским гражданином.

«В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином», — пояснил агентству представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Нью-Йорка задержала гражданку РФ по обвинению в покушении на убийство соотечественницы. Инцидент произошел 19 апреля в одной из квартир в районе Манхэттен. В ней проживали две россиянки: соседки 27 и 30 лет.