«Идиллия»: Дмитрий Маликов показал, как ловит рыбу с маленьким сынишкой
Певец проводит уикенд с семьей на природе. Об этом он рассказал в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @dmitriy_malikov
Певец и композитор Дмитрий Маликов порадовал своих поклонников серией идиллических снимков, на которых он сидит на берегу реки с двухлетним сыном Марком. В руках у мальчика длинная палка, которой он, по всей видимости, «удит рыбу», а перед ними расстилается сказочный русский пейзаж.
«Суббота. Утро», — подписал фото артист.
Поклонники Маликова отмечают в комментариях, что от фотографий «веет теплом и умиротворением» и именно так и выглядит настоящее счастье.
«Какие чудесные мальчики».
"Настоящая идиллия!"
«Приятно смотреть на счастливых».
«Надо удочку покупать сынуле!»
«Двое в кепках. Отличный пейзаж, хорошее времяпровождение, погода радует!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором маленький Марк гадает на ромашке своей сестре Стефании, которая старше него на 18 лет.
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