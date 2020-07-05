«Идиллия»: Дмитрий Маликов показал, как ловит рыбу с маленьким сынишкой

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Светлана Александрова
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Певец проводит уикенд с семьей на природе. Об этом он рассказал в Instagram.

Фото, видео: Instagram @dmitriy_malikov

Певец и композитор Дмитрий Маликов порадовал своих поклонников серией идиллических снимков, на которых он сидит на берегу реки с двухлетним сыном Марком. В руках у мальчика длинная палка, которой он, по всей видимости, «удит рыбу», а перед ними расстилается сказочный русский пейзаж.

«Суббота. Утро», — подписал фото артист.

Instagram @dmitriy_malikov

Поклонники Маликова отмечают в комментариях, что от фотографий «веет теплом и умиротворением» и именно так и выглядит настоящее счастье.

«Какие чудесные мальчики».

"Настоящая идиллия!"

«Приятно смотреть на счастливых».

«Надо удочку покупать сынуле!»

«Двое в кепках. Отличный пейзаж, хорошее времяпровождение, погода радует!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором маленький Марк гадает на ромашке своей сестре Стефании, которая старше него на 18 лет.

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