«Идиллия»: Дмитрий Маликов показал, как ловит рыбу с маленьким сынишкой

Певец и композитор Дмитрий Маликов порадовал своих поклонников серией идиллических снимков, на которых он сидит на берегу реки с двухлетним сыном Марком. В руках у мальчика длинная палка, которой он, по всей видимости, «удит рыбу», а перед ними расстилается сказочный русский пейзаж.

«Суббота. Утро», — подписал фото артист.

Instagram @dmitriy_malikov

Поклонники Маликова отмечают в комментариях, что от фотографий «веет теплом и умиротворением» и именно так и выглядит настоящее счастье.

«Какие чудесные мальчики».

"Настоящая идиллия!"

«Приятно смотреть на счастливых».

«Надо удочку покупать сынуле!»

«Двое в кепках. Отличный пейзаж, хорошее времяпровождение, погода радует!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором маленький Марк гадает на ромашке своей сестре Стефании, которая старше него на 18 лет.