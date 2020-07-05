Канье Уэст сообщил о намерении баллотироваться в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. Об этом исполнитель написал в своем Twitter-аккаунте.

«Сейчас мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США», — рассказал Уэст.

В комментариях под постом свою полную поддержку рэперу выразил предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Я полностью тебя поддерживаю», — отреагировал Маск.

Музыкант не уточнил, в какому именно году он собирается выдвигать свою кандидатуру, однако сопроводил публикацию хэштегом #Видение2020. К слову, в этом году хип-хоп исполнитель не сможет принять участие в президентской гонке, так как сроки для регистрации кандидатов уже вышли. В 2020 году за президентское кресло поборятся действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент администрации Барака Обамы Джо Байден.

Это не первый раз, когда Уэст заявляет о своем желании стать новым главой США. В 2019-м он уже сообщал, что планирует баллотироваться в 2024 году. Тогда его слова восприняли как шутку.

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