Торжественная клятва: как проходит инаугурация президента США

Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Согласно 20-й поправке к Конституции Соединенных Штатов, полномочия уходящего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис заканчиваются в полдень (в 20:00 по Москве — Прим. Ред.), открывая путь для нового президента.

Лидер Республиканской партии одержал победу на выборах, состоявшихся 5 ноября. Трамп стал первым президентом за последние 120 лет, который добился переизбрания через четыре года после своего первого срока.

Что такое инаугурация президента

Инаугурация нового президента представляет собой торжественное событие, означающее начало его полномочий. В США эта процедура впервые состоялась в Вашингтоне в 1801 году.

Процесс инаугурации строго регламентирован и проходит по определенным этапам. Основная площадка для проведения мероприятий — это западное крыло Конгресса, расположенное на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Однако в этом году Дональд Трамп решил изменить традицию. Церемония решено перенести с открытой площадки в закрытую ротонду Капитолия. Официальное объяснение — холодная ветреная погода. Однако, возможно, дело в обеспечении безопасности.

Вновь избранный президент и его вице-президент приносят присягу и произносят церемониальную клятву: «Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов».

С 1789-го все избранные президенты клянутся на Библии и заканчивали клятву обращением к богу.

Дональд Трамп и военный почетного караула во время инаугурации 2017 г. www.globallookpress.com/Gary Hershorn

В США инаугурационная речь получает особое внимание со стороны политиков — она рассматривается как декларация принципов новой администрации. Обычно президенты не пишут свои речи самостоятельно, однако Дональд Трамп заявил, что сам подготовит текст.

В своем первом обращении к американцам в качестве президента Трамп подчеркнул, что он намерен опираться на «удивительный стиль» Рональда Рейгана и «выражение великих национальных устремлений» Джона Кеннеди. Главным девизом политика стало «Сделаем Америку снова великой».

Дональд Трамп стал первым президентом США за последние 120 лет и всего вторым в истории страны, который смог переизбраться после четырехлетнего срока. Он получил 312 голосов выборщиков, в то время как для победы требовалось как минимум 270.

В числе его голосов — 40 от Техаса, 30 от Флориды и 19 от Пенсильвании. Он обошел свою соперницу Камалу Харрис, набрав на 86 голосов больше. В свою очередь, кандидат от Демократической партии собрала 226 голосов выборщиков.

Президентский срок Дональда Трампа начинается в 12:00 20 января.

Как проходит церемония инаугурации президента США

Церемония инаугурации начнется с прибытия Дональда Трампа с супругой в Белый дом, где он проведет встречу с предшественником, Джо Байденом, и его семьей. Эта практика символизирует мирную передачу власти. Параллельно с этим то же самое будет делать вице-президент Джей Вэнс.

По традиции уходящий глава Белого дома должен вручить преемнику письмо с напутствием. Сам Трамп, раздосадованный победой Байдена четыре года назад, нехотя передал ему записку, лишив момент торжественности. Как тот поступит в ответном жесте, остается только гадать.

Дональд Трамп принимает присягу в качестве 45-го президента США, 20 января 2017 г. www.globallookpress.com/ Ron Sachs CNP AdMedia

После этого избранный президент и его вице-президент отправятся в Капитолий. Они оба примут присягу на западной лестнице Капитолия в присутствии конгрессменов и сенаторов. На церемонию также обязательно приглашают послов и дипломатов других стран, а также бывших и нынешних глав государств.

На данный момент известно, что Трамп пригласил на церемонию председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Аргентины Хавьера Милея и других политиков.

В честь события прозвучит гимн Соединенных Штатов в исполнении кого-то из американских звезд.

После этого новый президент произнесет инаугурационную речь. Далее следует подписание переходных документов и фотографирование на память.

Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп принимают участие в инаугурационном параде 2017 г. www.globallookpress.com/Kevin Dietsch

Президентский кортеж торжественно возвращается в Белый дом, где избранный глава исполнительной ветви власти примет праздничный парад. Его маршрут начинается у Капитолия, движется по Пенсильвания-авеню, обходит здание министерства финансов и проходит перед Белым домом.

Вечером и на следующий день в Вашингтоне пройдут несколько официальных приемов с балами. Традиционно инаугурационные балы проводятся в различных местах до и после инаугурационных церемоний.

Чего ждут от президентского срока Дональда Трампа

Внушительная победа представителя Республиканской партии на выборах далась Трампу далеко не в последнюю очередь благодаря острым заявлениям. Он активно критиковал четырехлетний итоги Джо Байдена на посту президента и предлагал иные решения.

Сторонники Трампа в Конгрессе заверяют, что новый хозяин Белого дома готовит множество изменений как во внешней, так и во внутренней политике.

Расширение географии США

За последнее время Дональд Трамп успел сделать несколько громких и даже провокационных заявлений о изменении границ Соединенных Штатов. Так, недавно он объявил о намерении присоединить Гренландию.

Большой арктический остров, покрытый льдами, принадлежит Дании. Гренландия пользуется широкой автономией, имеет свой национальный язык и флаг. С 1951-м в Гренландии действует американская космическая база Питуффик, оборудованная системой отслеживания межконтинентальных баллистических ракет. Расположение Гренландии как к североамериканскому континенту, так и к Северному полюсу, делает ее стратегически важным объектом. Кроме того, остров богат залежами нефти, газа и ценных минералов.

Трамп еще шесть лет назад озвучивал идею покупки острова. Дания как тогда, так и сейчас ответила отказом. При этом премьер-министр королевства Метте Фредериксен заявила, что решение о независимости Гренландия должна принимать самостоятельно.

Кроме того, Трамп недавно посчитал необходимым вернуть Панамский канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, под контроль США.

«Панамский канал — жизненно важный объект для США, поскольку он играет ключевую роль в американской и мировой экономике, а также обеспечивает нашу национальную безопасность. Так вот, нас там грабят, как и везде! Мы добьемся того, чтобы полностью вернуть Панамский канал США. Быстро и без всяких разговоров. Мы больше не намерены это терпеть», — заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Такую тираду политик изрек в связи с неоправданно завышенными сборам за за проход судов через этот водный путь. К слову, США занимает первое место как пункт назначения товаров, которые перевозятся через Панамский канал. Около 70% всего оборота канала — весьма внушительная сумма в бюджет Панамы. Панамский канал также имеет стратегическое значение для военно-морских сил США.

Этот водный путь стал частью юрисдикции Панамы в 2000 году, когда соглашение о передаче управления подписали президент США Джимми Картер и лидер Панамы Омар Торрихос в конце 1970-х годов. Сегодня официальные лица Панамы заявляют, что никаких изменений в управлении каналом не планируется.

«Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и останется таковым. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению», — прокомментировал президент Республики Панама Хосе Рауль Мулино.

В ответ на слова Мулино, Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях саркастичный пост с фразой: «Это мы еще посмотрим» и прикрепил снимок Панамского канала, где красовался американский флаг, добавив подпись: «Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов».

Завершение конфликта на Украине

Помимо расширения территорий США, Трамп так же уверенно пообещал завершить вооруженный конфликт между Россией и Украиной: во время предвыборной кампании Дональд Трамп регулярно утверждал, что в случае его триумфа он сумеет прекратить борьбу по денацификации Украины еще до того, как официально начнет исполнять свои обязанности 20 января 2025 года.

«Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это, я сделаю это за 24 часа», — заверил республиканец.

Когда на дебатах в сентябре ему задали вопрос о том, каким образом он планирует разрешить конфликт, кандидат в президенты заявил, что организует встречу двух стран «в одном месте».

«Я думаю, что в интересах США закончить эту войну, просто покончить с ней. Договориться о сделке. Потому что мы должны остановить уничтожение всех этих человеческих жизней», — сказал он.

Трамп не изложил публично свои стратегии по разрешению конфликта. Тем не менее, издание The Washington Post писал, что в приватных разговорах бывший президент упоминал о намерении заставить Украину пойти на уступки в вопросе территорий.

Вице-президент Республиканской партии Джей Ди Вэнс, в свою очередь, делился информацией о том, что мирный план администрации республиканцев подразумевает нейтральный статус Украины, оставление России под контролем вновь присоединенных территорий и создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, который прошел в Казани, российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что слова Трампа о желании решить конфликт в Украине являются искренними.

Окончание войны на Ближнем Востоке

Трамп многократно высказывал недовольство в адрес администрации Джо Байдена и Камалы Харрис, заявляя, что они ответственны за нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 По мнению республиканца, при его президентстве такой инцидент был бы невозможен благодаря жесткому давлению, которое его администрация оказывала на Иран.

Трамп пообещал продолжить оказывать всемерную поддержку Израилю и стремиться к мирному разрешению конфликта, хотя при этом не установил строгие сроки для завершения военных действий, в отличие от своих заявлений о ситуации в Украине.

«Мы должны остановить это гибельное затягивание конфликта, сползание к ненависти и разрушениям. ХАМАС сейчас серьезно ослаб, а „Хезболле“ недавно были нанесены очень, очень мощные, сокрушительные удары. При наличии силы и правильного руководства рассвет нового, более гармоничного Ближнего Востока наконец в пределах нашей досягаемости». При этом в случае победы демократов «Израиль перестанет существовать в течение двух лет», — предупредил избранный президент.

Трамп также утверждал, что не позволит Ирану получить ядерное вооружение, при этом он верит в свои силы заключить «соглашение» с Тегераном и, возможно, вовлечь его в Соглашение Авраама, которое он помог инициировать, касающееся нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.

Сокращение финансирования партнеров НАТО

Будучи еще президентом, Трамп не раз выражал недовольство по поводу того, что американские партнеры по НАТО недостаточно финансируют свою оборону, тем самым перекладывая ответственность за свою безопасность на плечи Соединенных Штатов.

На предвыборном митинге в феврале республиканец вспомнил беседу с лидером одной «большой страны», в ходе которой обсуждалась возможность того, что США придут на помощь в случае нападения России.

«Нет, я бы не стал вас защищать. Более того, я бы поощрял их [Россию] делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить», — пересказал свой ответ Трамп.

Республиканец утверждал, что если он будет избран, то существенно изменит «цели и задачи НАТО» и потребует от европейских стран компенсацию в «практически 200 миллиардов долларов» за боеприпасы, отправленные в Украину.

Американские новостные издания и бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон даже спекулировали на тему того, что Трамп может и вовсе вывести США из военно-политического альянса.

Укрепление экономики США

Одним из ключевых элементов экономической стратегии Трампа является установление тарифов на импорт в пределах 10-20% на все товары без исключения, в то время как для товаров из Китая республиканец стремится повысить тарифы до 60%.

«Для меня самое красивое слово в словаре — это „тарифы“. Это мое любимое слово. Тарифы будут защищать наши компании, у которых уже есть производство у нас, и новые компании, которые только перенесут его к нам», — сказал Трамп на встрече с Экономическим клубом Чикаго.

Республиканец также угрожает установить тарифы на импорт в размере 100% на товары из тех стран, которые откажутся от использования доллара.

«Со мной они не уйдут от доллара. Я скажу: если вы откажетесь от доллара, то забудьте о ведении бизнеса с Соединенными Штатами, потому что мы установим 100-процентный тариф на ваши товары», — сказал Трамп на предвыборном митинге в Висконсине в начале сентября 2024.

Одним из его амбициозных начинаний является создание американского аналога израильской системы противоракетной обороны «Железный купол», который будет полностью производиться на территории Соединенных Штатов. В этом проекте ключевую роль сыграет штат Миннесота, известный своими обширными запасами железной руды.

Кроме того, республиканец заявил, что в случае своей победы на выборах он не повысит пенсионный возраст, отменит двойное налогообложение для граждан США, которые живут за границей, а также налоги на социальные выплаты и чаевые. Он также планирует увеличить налоговый вычет на ребенка с текущих двух до пяти тысяч долларов.

Депортация мигрантов

В день своей инаугурации Трамп планирует анонсировать масштабную депортацию нелегальных иммигрантов, что станет самым крупным мероприятием подобного рода в истории Соединенных Штатов.

Для этого республиканец хочет задействовать закон 1798 года «О врагах-иностранцах», который не использовался со времен Второй мировой войны.

«Мы направим элитные отряды сотрудников иммиграционной и таможенной полиции, пограничного патруля и федеральных правоохранительных органов, чтобы выследить, арестовать и депортировать всех до единого членов банд нелегальных мигрантов, пока в стране их вообще не останется. А если они вернутся в нашу страну, им будет сказано, что за это их автоматически приговаривают к 10-летнему тюремному заключению без возможности условно-досрочного освобождения», — заявил политик.

Главный советник бывшего президента по миграционным вопросам Стивен Миллер заявил, что если власти «недружественного штата», такого как Калифорния, откажутся сотрудничать с администрацией, Трамп может отдать поручение Нацгвардии из «красных» штатов, например, Техаса, направиться в районы, контролируемые демократами, для проведения депортаций.

Миллер также высказал возможность создания больших центров для содержания мигрантов, ожидающих высылки, в приграничных зонах, «скорее всего — в Техасе». В интервью журналу Time Трамп не исключил варианты строительства таких лагерей, но добавил, что, возможно, они не понадобятся, так как его администрация будет стремиться к максимально быстрой депортации нелегалов.

Трамп подтвердил, что положит конец «политике открытых границ», которую проводила администрация Байдена, и «закроет» границу Соединенных Штатов. Он намерен возобновить запрет на въезд для граждан ряда стран и приостановить процесс приема беженцев. Кроме того, Трамп пообещал вернуть к жизни программу «Оставайся в Мексике», по которой лица, запрашивающие убежище, должны были ожидать решения американских властей в соседнем государстве.

Согласно источникам, за прошлый год в Америку прибыли около трех миллионов мигрантов из различных уголков мира, включая Мексику, Венесуэлу, Гватемалу, Кубу, Сальвадор и страны Азии.

Борьба с либералами

Трамп также заявил о намерении противостоять навязыванию детям либеральных взглядов. В частности, он пообещал прекратить федеральное финансирование для учебных заведений, которые обучают критической расовой теории.

Эта теория предполагает, что расизм и идеи превосходства белой расы глубоко укоренены в законодательных актах и в структуре американского общества.

Кандидат от Республиканской партии также высказался против «трансгендерного безумия» и других неприемлемых материалов, касающихся расовой, сексуальной или политической тематики. Кроме того, Трамп пообещал запретить трансгендерам участие в соревнованиях среди женщин в спортивных дисциплинах.

Запрет на аборты

Трамп поддерживает идею, чтобы каждое государство самостоятельно определяло свою политику в отношении абортов. В 2022 году судьи Верховного суда, назначенные во время его президентства, отменили знаковое решение по делу Роу против Уэйда, которое в 1973 году обеспечивало федеральную защиту права на аборт.

В результате, многие консервативные штаты уже начали вводить строгие ограничения на аборты, включая случаи инцеста и изнасилований. Несмотря на критику со стороны противников, Трамп утверждает, что у него нет намерений поддерживать законопроект, который бы вводил общенациональный запрет на аборты, и даже обозначает действия некоторых штатов как слишком жесткие.

Ужесточение правил в отношении абортов оказало влияние и на другие сферы репродуктивной медицины, в частности, на процедуру по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). В феврале Верховный суд Алабамы вынес решение, согласно которому замороженные эмбрионы имеют такие же права, как и дети.

Это означает, что их уничтожение или повреждение в процессе ЭКО может рассматриваться как уголовное правонарушение, аналогичное неправомерной смерти несовершеннолетнего, как это было установлено еще в законе штата 1872 года. В результате этого решения в штате временно приостановили проведение процедур. В начале марта законодатели Алабамы приняли закон, который предоставляет защиту клиникам и врачам от уголовной ответственности, однако вопрос ЭКО стал важным элементом предвыборной программы.

Трамп неоднократно выражал поддержку этой технологии и называл себя «отцом ЭКО». Он также пообещал, что если будет избран, то заставит страховые компании покрывать расходы на процедуру ЭКО.