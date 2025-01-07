Теперь официально: Дональд Трамп победил на выборах президента США

Кандидат от республиканцев станет 47-м главой Соединенных Штатов.

Напряженная борьба за кресло президента США завершилась победой кандидата от Республиканской партии, миллиардера Дональда Трампа. За него отдали свои голоса 77,3 миллиона американцев, в том числе 312 — выборщиков.

Соперница Трампа, кандидат от Демократической партии, вице-президент США Дональд Трамп, набрала лишь 75 миллионов голосов (226 от выборщиков).

Таким образом, 78-летний Трамп станет первым президентом США, который, уже будучи ранее главой государства, дважды подвергался импичменту и был осужден по уголовному делу.

Самые грязные, скандальные и дорогие

Нынешнюю предвыборную гонку задолго до ее финала назвали самой грязной и скандальной в истории выборов в США. Произошедшие в ходе нее события стали поистине беспрецедентными: два покушения на кандидата от республиканцев Трампа, неожиданный уход в самый разгар борьбы кандидата-демократа Джо Байдена и его замена на Камалу Харрис с лихорадочной предвыборной кампанией в оставшиеся месяцы, небывалый раскол в американском обществе, поставивший его на грань физического противостояния. А еще — политическая реклама на миллиарды долларов, привлечение топовых звезд шоу-бизнеса, отборная площадная ругань и оскорбления в адрес оппонентов.

Кроме того, нынешние выборы стали одними из самых дорогих за всю историю США. По данным OpenSecrets, общая стоимость расходов составила около 5,5 миллиарда долларов. Дороже обошлись только выборы 2020 года — 7,7 миллиарда.

Чаша весов общественного мнения в ходе борьбы кандидатов склонялась то в одну, то в другую сторону, а в самый канун голосования выровнялась, накалив до предела атмосферу в стране.

Социологические опросы в последние дни кампании показали, что Трамп и Харрис буквально наступают на пятки друг другу в каждом из семи так называемых колеблющихся штатов, которые традиционно определяют победителя: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

При этом в обществе наметилось четкое гендерное противостояние: если Харрис лидировала среди женщин на 12%, то Трамп выигрывал среди мужчин на 7%.

Задолго до выборов эксперты констатировали сильнейшую поляризацию в американском обществе, однако жесткая политическая борьба еще больше обнажила и усилила этот раскол. Еще до дня выборов более 80 миллионов американцев отдали голос за своего кандидата, что говорит о небывалом интересе граждан к противостоянию Трампа и Харрис, и понимании судьбоносности своего выбора.

Впервые в истории

Уникальной особенностью американских выборов 2024 года стала замена одного из двух кандидатов в самый разгар кампании, после праймериз и первых дебатов. До этого замена кандидата происходила лишь однажды — в 1968 году, когда представитель Демократической партии Роберт Кеннеди был убит во время предвыборного ралли.

В этот раз причиной замены кандидата стали результаты дебатов, в ходе которых действующий глава государства Джо Байден вчистую проиграл Дональду Трампу (33% голосов против 67%). При этом кандидат от демократов продемонстрировал явные проблемы ментального характера, которые заставили однопартийцев усомниться в его способности переизбраться и править страной еще один срок. В связи с этим было принято беспрецедентное решение заменить Байдена за пять месяцев до выборов.

Новым представителем от Демпартии стала вице-президент США Камала Харрис. Рассматривались также кандидатуры Мишель Обамы, Хиллари Клинтон и губернаторов нескольких штатов, однако все они взяли самоотвод или были отклонены членами партии.

Еще одной яркой особенностью прошедших американских выборов стала в буквальном смысле «охота» на одного из кандидатов — Трампа. В ходе гонки он пережил два покушения: 13 июля на митинге в Пенсильвании и 15 сентября в собственном гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич во Флориде.

В первом случае политик был ранен: пуля пролетела в считанных миллиметрах от его головы, задев ухо. Стрелявшего в Трампа 20-летнего Томаса Мэтью Крукса полиция ликвидировала лишь после того, как он успел сделать несколько выстрелов, в результате которых, кроме политика, были ранены два участника митинга, а один убит.

В другой раз на Трампа покушался 58-летний Райан Уэсли Раут — сторонник Демократической партии США, яро выступающий за поддержку Украины. Мужчина с автоматом в руках подстерегал политика у ограды гольф-клуба, однако выстрелить не успел — охрана заметила его и подняла тревогу. Рауту удалось сбежать, но позднее его задержала полиция.

Хамство и оскорбления — «новое слово» в выборах

Крайняя эмоциональность, переход на личности и нарушение всех допустимых этических границ в политическом противоборстве стали еще одним «новым словом» в американских выборах. Впервые избиратели услышали столь бесцеремонные и оскорбительные высказывания кандидатов в отношении взглядов, действий, а также умственных и психических способностей друг друга.

К примеру, Трамп позволил себе обозвать Харрис «умственно и психически неполноценной», а также усомнился в ее чернокожей идентичности. За это политик подвергся критике как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, которые сообща обвинили его в расизме и женоненавистничестве.

Кроме того, Трамп заявлял, что Харрис нельзя допускать на пост главы государства, поскольку «у нее очень низкий IQ, она тупая как пробка».

В свою очередь Харрис публично называла Трампа «неуравновешенным» и «одержимым местью» «мелким тираном», а также обвиняла в том, что он хочет «отбросить США назад» и «сдать» Украину президенту РФ Владимиру Путину.

Также, по словам кандидата от демократов, ее оппонент в случае прихода к власти в США поссет в стране «еще больше хаоса, еще больше раскола», а его политика — «помогать тем, кто находится на самом верху и вредит всем остальным».

Кроме того, с подачи Харрис ее сторонники стали называть Трампа фашистом. Это началось после того, как она процитировала одного из бывших аппаратчиков Белого дома, который якобы заявил, что Трамп «соответствует общему определению фашиста», а также «восхищался диктаторами и хотел бы иметь таких же преданных генералов», как у Адольфа Гитлера.

Взаимные претензии

Если не брать во внимание оскорбления и эмоциональные нападки, то предвыборная риторика Трампа строилась сначала на критике Байдена, а затем Харрис за их отношение к экономике. Тем самым республиканец пытался бить в самое слабое место оппонентов, поскольку, как показывают опросы, экономические проблемы страны вызывают наибольшую озабоченность избирателей в США.

Чтобы превзойти Харрис, ее соперник постарался возложить на нее ответственность за экономическую модель Байдена, приведшую к росту уровня инфляции в США.

Кроме того, так же, как и в предвыборных гонках 2016 и 2020 годов, Трамп активно демонизировал незаконных мигрантов, обвиняя их в разжигании волны насилия и отъеме рабочих мест у граждан США, а правительство Байдена-Харрис — в неспособности защитить границы страны от наплыва нелегалов.

В свою очередь Харрис сделала ставку на имидж представителя среднего класса, который понимает нужды этой категории американцев в отличие от Трампа, который в годы своего президентства способствовал снижению налогов для самых богатых, проведя налоговую реформу.

Также Харрис попыталась собрать вокруг себя широкую коалицию либерал-демократов, независимых и недовольных республиканцев, представив Трампа слишком опасным для избрания.

Кроме того, кандидат от демократов активно опиралась на женскую часть аудитории, обещая отстаивать репродуктивные права. В то же время Харрис столкнулась с гневом пропалестинских избирателей в связи с поддержкой администрацией Байдена войны Израиля в Газе. В связи с этим ей пришлось пообещать, что она сделает все возможное, чтобы положить конец конфликту.

В целом Харрис строила эмоциональную кампанию и мало говорила о своей программе, проводимой под лозунгом о переменах, в чем ее неоднократно упрекали как сторонники, так и оппоненты.

Тейлор Свифт и другие

Прошедшие выборы отметились и небывалым участием в них звезд шоу-бизнеса. Эта практика начала применяться в США еще в 1990-е годы, однако в этот раз количество знаменитостей превысило все мыслимые пределы.

Первой в «гонку звезд» включилась Харрис, которой по мере приближения дня выборов удалось сколотить внушительную команду поддержки из знаменитых актеров и поп-исполнителей, «капитаном» которой стала суперпопулярная певица Тейлор Свифт. Кроме нее голосовать за кандидата от демократов призывали голливудские актеры Джордж Клуни, Джефф Бриджес, Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон и многие другие.

Трамп не мог похвастаться подобной поддержкой среди звезд, однако и за него выступил ряд «глыб» американского шоу-бизнеса, в числе которых Мел Гибсон и Джеймс Вудс. Главной же «звездой» в команде республиканца стал предприниматель-миллиардер Илон Маск, принявший самое деятельное участие в предвыборной кампании.