NYT: Трамп собрал более $200 миллионов пожертвований после победы на выборах
Фото: Reuters/Brian Snyder
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Средства пойдут на инаугурацию избранного президента США.
После победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2024 года фонды, связанные с его именем, собрали более 200 миллионов долларов в виде пожертвований. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.
Эти средства будут направлены на проведение инаугурации, которая состоится 20 января, а также на финансирование политической деятельности и создание президентской библиотеки.
Среди тех, кто сделал пожертвования на инаугурацию Трампа, числятся такие крупные компании, как Amazon, Pfizer, OpenAI и организации, связанные с криптовалютами.
В издании отметили, что пожертвования в размере более 1 миллиона долларов дают особые привилегии на мероприятиях, связанных с инаугурацией, включая возможность провести обед в узком кругу с Трампом или избранным вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-президент США Камала Харрис оговорилась, когда произносила клятву верности флагу страны.
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