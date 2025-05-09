Байден заявил, что Харрис проиграла на выборах из-за сексизма и расизма

Сейчас экс-президент США пишет автобиографию.
Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia
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По словам бывшего президента США Джо Байдена, именно сексизм и расизм, характерные для американского общества, стали причиной неудачи вице-президента Камалы Харрис на выборах в США в 2024 году.
Он также выразил уверенность в том, что в случае продолжения участия в выборах он смог бы одержать победу над действующим президентом США Дональдом Трампом.
"Я не был удивлен, не потому, что я не считал, что вице-президент является наиболее квалифицированным человеком для должности президента. Я не был удивлен, потому что они пошли по пути... сексистскому пути, по всему пути", – сказал Байден в интервью телеканалу ABC.
Бывший глава государства сообщил, что в настоящее время он сосредоточен на самоанализе и работает над созданием автобиографической книги.
В апреле стало известно, что Харрис собирается баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в 2026 году. Она уверена, что в этой должности она сможет дать отпор Трампу и его политике.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация Дональда Трампа планирует обнародовать «скрытую правду» о Байдене.
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