Новый рекорд в дисциплине по переобуванию: почему не стоит верить обещаниям Трампа

Новый президент США Дональд Трамп решил приостановить на 90 дней выделение помощи на развитие другим странам. Как пишет Reuters, пока неясно, какого количества программ поддержки и каких конкретно государств это коснется. Однако ранее республиканец неоднократно заявлял, что намерен остановить помощь Украине.

Впрочем, его предвыборные обещания — уже начинают меняться. Обозреватель «Известий» Антон Золотницкий продолжит.

Для президента — поборника традиций — это была, кажется, слишком нетрадиционная инаугурация. Смотр войск Трамп провел не на улице, а в здании Конгресса, оттуда тоже отправился не по адресу: вместо Белого дома в «Кэпитал Уан-Арена», домашний стадион главного хоккейного клуба Вашингтона.

«Кортеж нового американского президента на улицах Вашингтона. Дональд Трамп выехал из Капитолия и сейчас сворачивает с Пенсильвания-авеню. Его встречает толпа сторонников и почетный караул мотоциклистов», — рассказывал обозреватель с места событий.

На этом стадионе Трамп во второй раз за два дня: накануне устраивал митинг, теперь принимает парад.

В своей речи президент США почти дословно повторяет тезисы, уже озвученные во время инаугурации. За одним исключением — впервые за день упоминает Украину.

«Мы должны остановить некоторые войны, которые происходят и продолжаются, все эти глупые события. Война на Украине не должна была произойти, а она произошла, как вы знаете», — заявил президент США.

Уже в Белом доме журналисты заставляют Трампа уточнить, как же он собирается урегулировать украинский конфликт.

Во-первых, переложить издержки на европейских союзников по НАТО, во-вторых, продолжать давить на Россию санкциями, которые теперь будут называться тарифами. В общем, маска популизма сброшена. Трамп утверждает: Зеленский хочет мира, но либо не знает, что тот сам запретил себе вести переговоры с Москвой своим же указом, либо намеренно лжет.

«Зеленский хочет заключить сделку. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Может, и нет. Я не знаю. Он должен заключить сделку», — отметил Трамп.

«Как много времени займет завершение конфликта?» — уточнила журналистка.

«Я должен поговорить с президентом Путиным, мы должны понять это», — ответил американский лидер.

Сначала Трамп заявлял, что закончит конфликт еще до инаугурации, потом — что за 24 часа после нее, позже со своими советниками вроде сошелся на сроке в 100 дней. Теперь же — «пойму, когда поговорю». Хотя здесь и без разговоров все понятно.

Владимир Путин специально за несколько часов до инаугурации Трампа в очередной раз озвучил позицию России: нам нужен мир, а не временная заморозка.

«Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», — заявил президент России Владимир Путин.

Москва в первую очередь отстаивает интересы российского народа. Но Киев годами поражал в правах еще и венгров, словаков, румын, проживающих на территории Украины. Учет интересов всех — и есть главное условие долгосрочного мира, к которому республиканцы пока явно не стремятся.

И их назначения это только подтверждают. Уже глубоким вечером сенат единогласно одобряет Марко Рубио как нового госсекретаря. Тот сходу называет Россию «агрессором», что явно не способствует успеху переговоров.

Республиканский кабинет официально прирастает одним ястребом. Новый глава Госдепа в прошлом уже отметился выпадами в адрес России, но больше Рубио сосредоточен на Ближнем Востоке и агрессивном сдерживании Китая, что едва ли вяжется с лаврами миротворца, которые так хочет примерить на себя Трамп.

Впрочем, цели и средства, как известно, быстро меняются, стоит только войти в Белый дом или прилегающие административные здания. Республиканцы во главе с Трампом, правда, в дисциплине переобувания рискуют поставить рекорд скорости. Видимо, долгожданная власть слишком вскружила голову. А иначе как объяснить жест в исполнении Илона Маска, напоминающий нацистское приветствие в гитлеровской Германии?

CNN вырезал этот эпизод из своей трансляции, но осадочек остался. И вот уже самому Трампу в первый же день приходится отвечать на вопрос в лоб, а не диктатор ли он. Президент, конечно, все отрицает. Но его же действия, а не слова, пока говорят о другом.