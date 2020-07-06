Глава ВМС Украины заявил о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к масштабным боевым действиям против России. Об этом заявил командующий ВМСУ Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская». По его словам, Украина намерена «вернуть» Крым.

«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации. Если таковая произойдет, к сожалению, будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — сообщил контр-адмирал.

Главком добавил, что в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду на полуостров.

«Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса „Нептун“ позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — заявил Неижпапа.

Сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, сказал контр-адмирал. Через этот канал, идущий от Днепра, Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией. Незалежная прекратила подачу воды по каналу в республику и до сих пор отказывается ее восстановить. Украинские политики не раз заявляли о «планах России» захватить Северо-Крымский канал. Притом, что в Крыму есть собственные источники пресной воды.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт оценил шансы Киева взыскать многомиллионный долг с РФ за базирование флота в Крыму.