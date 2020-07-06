Подводные тайны! Что за корабль обнаружили поисковики на дне Финского залива
С первых дней войны немцы превратили Финский залив в сплошное минное поле. «Суп с клецками», так называли его моряки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov; 5-tv.ru
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