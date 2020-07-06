Подводные тайны! Что за корабль обнаружили поисковики на дне Финского залива

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С первых дней войны немцы превратили Финский залив в сплошное минное поле. «Суп с клецками», так называли его моряки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov; 5-tv.ru

Сразу несколько исторических открытий совершили поисковики на дне Финского залива.

Экспедиция посвящена поиску советских кораблей, затонувших в годы Великой Отечественной войны. Но на месте предполагаемой гибели нашей подводной лодки, исследователи нашли совсем не то, что искали.

Сергей Лесков о новых подводных тайнах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для службы на патрульном катере Черноморского флота впервые подготовили женский экипаж.

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