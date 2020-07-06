«Поцелуйте своих любимых»: Ревва агитирует на «нежности» милым фото с женой

Шоумен и певец Ревва решил поддержать Всемирный день поцелуев, опубликовав фото с женой в Instagram. На снимке Александр нежно целует свою жену Анжелику. Звездная пара вместе уже около пятнадцати лет, а история их любви началась в 2005-м после знакомства на дискотеке в Сочи. Тогда будущий резидент Comedy Club еще не покинул ряды КВН и выступал в команде «Утомленные солнцем».

«Сегодня ВДП — Всемирный День Поцелуя!!! Поцелуйте своих Любимых прямо сейчас!» — агитирует он своих подписчиков, снимком, сделанным фотографом Sasha Gusov.

Instagram @arthurpirozhkov

На момент знакомства Анжелика не знала, что перед ней талантливый комик под творческим псевдонимом Артур Пирожков. До этого девушка долгое время жила за границей. После знакомства с будущей женой, Ревва нарушил свое общение не жениться до 40 лет, а в 2007-м пара сыграла свадьбу и стала родителями дочери Алисы. В 2013-м произошло пополнение в звездном семействе: у Александра и Анжелы Ревва родилась дочь Амели.

Подписчикам Реввы брачный союз с Анжеликой очень симпатизирует и они не ленятся заваливать пару комплиментами.

«Какая же вы красивая пара», — заметили в комментариях.

«Целуйтесь пока целуется», — посоветовал подписчик.

«Какие зайки! Я вас обожаю», — выразила симпатию девушка.

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