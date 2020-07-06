«Поцелуйте своих любимых»: Ревва агитирует на «нежности» милым фото с женой
Популярный шоумен предложил своим подписчикам срочно начать целоваться.
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Фото, видео: Instagram @angelikarevva, @arthurpirozhkov, @sashagusov
Шоумен и певец Ревва решил поддержать Всемирный день поцелуев, опубликовав фото с женой в Instagram. На снимке Александр нежно целует свою жену Анжелику. Звездная пара вместе уже около пятнадцати лет, а история их любви началась в 2005-м после знакомства на дискотеке в Сочи. Тогда будущий резидент Comedy Club еще не покинул ряды КВН и выступал в команде «Утомленные солнцем».
«Сегодня ВДП — Всемирный День Поцелуя!!! Поцелуйте своих Любимых прямо сейчас!» — агитирует он своих подписчиков, снимком, сделанным фотографом Sasha Gusov.
На момент знакомства Анжелика не знала, что перед ней талантливый комик под творческим псевдонимом Артур Пирожков. До этого девушка долгое время жила за границей. После знакомства с будущей женой, Ревва нарушил свое общение не жениться до 40 лет, а в 2007-м пара сыграла свадьбу и стала родителями дочери Алисы. В 2013-м произошло пополнение в звездном семействе: у Александра и Анжелы Ревва родилась дочь Амели.
Подписчикам Реввы брачный союз с Анжеликой очень симпатизирует и они не ленятся заваливать пару комплиментами.
«Какая же вы красивая пара», — заметили в комментариях.
«Целуйтесь пока целуется», — посоветовал подписчик.
«Какие зайки! Я вас обожаю», — выразила симпатию девушка.
Ранее 5-tv.ru опубликовал 25 фактов о поцелуях, которые вы не знали.
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