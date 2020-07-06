«Невероятно крутой»: Жена рэпера SТ — о фотографе, обвиненном в изнасиловании

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Алиса Старжевская
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Ассоль Васильева рассказала, что известный фотохудожник Сергей Берменьев является другом ее семьи.

Фото, видео: ВКонтакте @sergeybermeniev; 5-tv.ru

Жена рэпера ST модель Ассоль Васильева рассказала о своем опыте общения с фотохудожником Сергеем Берменьевым, которого модель Дарья Фисун недавно обвинила в изнасиловании.

По словам Васильевой, фотограф, в объектив которого попадали многие известные личности, является другом их семьи. Она поведала, что, помимо своей основной профессии, Берменьев также пишет стихи, которыми обменивается с ее мужем. Кроме этого, заявила Ассоль, мужчина даже приходит ее стричь.

По ее мнению, Берменьев — замечательный человек и профессионал, с которым очень приятно общаться.

«Я обожаю Сергея Сергеевича всей душой и сердцем. Такого человека больше не найти. Он невероятно крутой человек и профессионал, и общаться с ним — просто счастье», — сказала модель.

Ранее 5-tv.ru писал, что модель Дарья Фисун обвинила известного фотохудожника Сергея Берменьева в изнасиловании. По ее словам, мужчина пригласил ее на кастинг, предложил вино, а затем проводил в спальню, где надругался над ней. Вместе с тем позднее появились кадры нежного прощания фотографа с девушкой, на которых оба обнимаются. Следственный комитет РФ не присвоил Берменьеву статус обвиняемого. По версии мужчины, интимная близость с моделью произошла по обоюдному согласию сторон.

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