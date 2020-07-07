А вам слабо? «Хоккеистка-балерина» Волочкова измерила шпагатом лестницу особняка

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Виктория Андреева
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Бывшая прима-балерина Большого театра показала, как проводит досуг в отсутствие концертов.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Еще немного и о шпагатах скандально известной балерины Анастасии Волочковой в России начнут слагать легенды. По крайней мере, сама звезда прилагает к этому массу усилий. В частности, пополняя Instagram эпичными кадрами шпагатов из разных точек мира и в самых причудливых ситуациях.

Так, например, недавно звезда решила использовать навык, отработанный годами, в практических целях: измерить ширину мраморной лестницы. На свежем снимке — Анастасия в именной хоккейной футболке (безусловно, под номером «1») и пуантах сидит с широко расставленными ногами прямо на полу, едва касаясь мысами кованых перил.

«Пытаюсь измерить ширину мраморной лестницы дома мерой своего шпагата. Эту хоккейную именную футболочку для меня изготовили в Новокузнецке 18 лет назад! Но я по-прежнему люблю быть первой во многих начинаниях!» — подписала пост Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, где Анастасия Волочкова демонстрирует сразу 10 шпагатов за 30 секунд.

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