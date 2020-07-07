Поклонники приписали Максу Барских отцовство после фото с сыном Миши Романовой

Певец Макс Барских выставил на своей странице в Instagram пост с поздравлением двухлетнего малыша. Мама мальчика — экс-солистка группа «ВИА Гра» Миша Романова. В 2018 году девушка родила сына Мартина, но кто отец ребенка, неизвестно до сих пор.

В день рождения мальчика, Барских опубликовал фото, где он и Романова целуют малыша в щечки.

«Мартину 2 годика», — подписал снимок певец.

После этого у многих поклонников Макса не осталось сомнений: они решили, что Барских — отец ребенка.

Instagram @max_barskih

«Так это ваш общий ребенок?»

«Почему Мартин здесь так похож на Макса?»

«Поздравляю вашего сына с днем рождения!»

«Он ваш общий малыш? Вы его родители?» — написали фолловеры в комментариях к посту.

Снимками с празднования дня рождения Мартина поделилась и Миша Романова. На одном из них Барских держит ребенка на руках и целует в щеку.

Instagram @misharomanova

Слухи о том, что двухлетний Мартин — общий сын Барских и Романовой появились после того, как в социальных сетях певец стал часто появляться на снимках с ребенком. При этом Миша Романова не раз заявляла, что с отцом Мартина она рассталась и не общается с ним. А его имя она не говорит, потому что не знает, как к этому отнесется мужчина.

Ранее 5-tv.ru писал, как Миша Романова едва не потеряла ребенка из-за увеличения груди.