Поклонники приписали Максу Барских отцовство после фото с сыном Миши Романовой
Певец опубликовал фото с поздравлением для двухлетнего сына экс-солистки «ВИА Гры», но юзеры сразу решили, что это их общий ребенок с артисткой.
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Фото, видео: Instagram @misharomanova
Певец Макс Барских выставил на своей странице в Instagram пост с поздравлением двухлетнего малыша. Мама мальчика — экс-солистка группа «ВИА Гра» Миша Романова. В 2018 году девушка родила сына Мартина, но кто отец ребенка, неизвестно до сих пор.
В день рождения мальчика, Барских опубликовал фото, где он и Романова целуют малыша в щечки.
«Мартину 2 годика», — подписал снимок певец.
После этого у многих поклонников Макса не осталось сомнений: они решили, что Барских — отец ребенка.
«Так это ваш общий ребенок?»
«Почему Мартин здесь так похож на Макса?»
«Поздравляю вашего сына с днем рождения!»
«Он ваш общий малыш? Вы его родители?» — написали фолловеры в комментариях к посту.
Снимками с празднования дня рождения Мартина поделилась и Миша Романова. На одном из них Барских держит ребенка на руках и целует в щеку.
Слухи о том, что двухлетний Мартин — общий сын Барских и Романовой появились после того, как в социальных сетях певец стал часто появляться на снимках с ребенком. При этом Миша Романова не раз заявляла, что с отцом Мартина она рассталась и не общается с ним. А его имя она не говорит, потому что не знает, как к этому отнесется мужчина.
Ранее 5-tv.ru писал, как Миша Романова едва не потеряла ребенка из-за увеличения груди.
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