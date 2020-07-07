Вторая волна коронавируса зафиксирована в Австралии и Израиле

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Из-за пандемии ужесточают меры безопасности. В Австралии, например, нарушителям режима грозит штраф и тюремное заключение.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauro Scrobogna; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ситуация в мире по-прежнему напряженная. Австралия вновь закрывает внутренние границы. Из-за новой волны распространения коронавируса власти объявили карантин в штате Виктория. Наиболее сложная обстановка в Мельбурне — втором по величине городе страны. Там больше всего заболевших. Передвижение людей под строгим контролем. За пешеходами следят с помощью беспилотников. Нарушителям режима грозит штраф и тюремное заключение на срок до шести месяцев. 

Меры из-за пандемии ужесточают и в Израиле. С этого дня там закрыты клубы, бары и тренажерные залы, а в синагоги и рестораны будут пускать только ограниченное число посетителей. Усилить карантин в стране ранее призвал глава правительства Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что вирус распространяется с новой силой.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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