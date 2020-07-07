Предполагаемые дети Белоусова сдали ДНК-тест: Что показали результаты?

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Олеся Роженцова
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Кристина Белоусова и Роман Белоусов решили доказать, что их отец — знаменитый в 80-х певец.

Предполагаемые дети Белоусова сдали ДНК-тест: Что показали результаты?

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

С момента смерти Евгения Белоусова прошло 23 года. При жизни певец признал только двоих детей: Кристину от Елены Худик и Романа от Оксаной Шидловской.

В течение многих лет некоторые поклонники были уверены — Кристина и Роман не могут быть детьми Евгения Белоусова. Слишком непохожими кажутся предполагаемые брат с сестрой. В интернете регулярно появлялись сравнения их фотографий с фотографиями певца.

При этом сам Белоусов не сомневался, что эти дети — от него. Он даже познакомил Кристину и Романа, когда те были совсем маленькими. Сейчас брат с сестрой мало общаются. Кристина рассказала, что у них разные интересы, но им всегда приятно встретиться, когда есть такая возможность.

Чтобы доказать свое родство с Евгением Белоусовым, Кристина и Роман решились на ДНК-тест в эфире одного из популярных ток-шоу. По результатам теста, с вероятностью 99,62% у Кристины и Романа есть один общий родитель. Это удовлетворило наследников Белоусова. Теперь у них есть доказательство того, что знаменитый певец — их папа.

Ранее 5-tv.ru писал о главном сожалении в жизни Евгения Белоусова.

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