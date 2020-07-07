«Пока не могу без кислорода»: Аница Цой рассказала о своем самочувствии

Анита Цой поделилась с подписчиками в Instagram о состоянии своего здоровья после госпитализации с COVID-19. Она рассказала, что пока находится на лечении и не может без кислородной маски, но надеется, что еще выпишут минимум через неделю.

«Когда мне плохо, я не выхожу на связь, а когда мне лучше, я сразу появляюсь здесь, чтобы поднять вам настроение и сказать, что у меня все движется куда мне нужно. Еще немного и меня, наверное, тоже выпишут. Еще недельку, если не больше! Я пока, к сожалению, не могу без кислорода», — сказала Анита в видео.

Фото: Instagramm anitatsoyy

Анита не унывает, несмотря на диагноз и показала, как проходят ее больничные будни. Певица навела камеру на стол и поделилась, чем кормят в стационарах на завтрак: каша, кофе, яблоки, бутерброд с колбасой и маслом. Также она сообщила, что проводит много времени на процедурах с дыхательными аппаратами, врачи переливают артистке плазму и уже уменьшили дозу таблеток.

«Я думаю, что это уже последние дрыганья этого Ковидаа. Нас голыми руками не возьмешь!» — оптимистично заявила Цой.

О госпитализации Аниты Цой с диагнозом «коронавирус» стало известно в конце июня. Пресс-секретарь певицы заявила, что она соблюдала все меры личной защиты, но все равно заразилась COVID-19. Однако, после этой новости стало известно, что не так давно Цой пережила операцию по удалению желчного пузыря, а после этого села на строгую диету. Также певица жаловалась о наборе лишнего веса во время режима самосохранения. Анита сильно переживала из-за лишних килограммов и решила действовать радикально.

За несколько дней до госпитализации, ей порекомендовали корейского доктора. Тот предложил исполнительнице методику, направленную на быструю потерю веса. Она заключалась в сокращении порций потребляемой пищи и исключении из рациона вредных продуктов, таких как: пирожные, шоколад, чипсы и даже сухофрукты, потому что они содержат сахар. При этом звезда пила специальный напиток из трав. После жесткой диеты ее организм испытал сильный стресс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что организм госпитализированной с COVID-19 Аниты Цой истощен.