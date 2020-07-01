Организм госпитализированной с COVID-19 Аниты Цой истощен

Лечение коронавирусной инфекции у Аниты Цой может осложниться из-за истощенного состояния ее организма. Об этом сообщает портал «Собеседник.ru». Накануне стало известно, что артистку госпитализировали в одну из столичных больниц с диагнозом COVID-19.

Как уточняется, не так давно Цой пережила операцию по удалению желчного пузыря. А после этого села на строгую диету. Певица стала жаловаться, что во время самоизоляции сильно поправилась. Она сильно переживала из-за лишних килограммов и решила действовать радикально.

За несколько дней до болезни ей порекомендовали корейского доктора. Тот предложил Аните методику, направленную на быстрое похудение. Она заключалась в сокращении порций потребляемой пищи и исключении из рациона вредных продуктов, таких как: пирожные, шоколад, чипсы и даже сухофрукты, потому что они содержат сахар. При этом звезда пила специальный напиток из трав.

«Любая диета для организма — большой стресс. А ведь Анита уже не девочка. У нее много хронических заболеваний. Конечно, ее организм истощен», — процитировал портал знакомую с ситуацией поклонницу Цой.

Ранее 5-tv.ru писал, что ульяновского волонтера, помогавшего в борьбе с COVID, несмотря на рак, посмертно наградили.