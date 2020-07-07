Прокуратура запросила 15 лет колонии для обвиняемого в педофилии Дмитриева

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Алиса Старжевская
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По словам адвоката подсудимого, в настоящее время идут прения сторон.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Peter Carroll; 5-tv.ru

Обвинение запросило 15 лет колонии для главы исторического общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Об этом журналистам рассказал адвокат подсудимого Виктор Ануфриев. Известный карельский историк обвиняется в педофилии в отношении своей приемной несовершеннолетней дочери.

Ануфриев заявил, что на данный момент ведутся прения, в которых уже успел выступить сам обвиняемый, а приговор, скорее всего, будет объявлен 8 июля. Кроме того, по словам Ануфриева, в этот же день у подсудимого будет последнее слово.

Глава «Мемориала» Юрий Дмитриев обвиняется в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Поводом для возбуждения уголовного дела стали фотографии обнаженной девочки, которые, по заявлению защиты Дмитриева, он делал для контроля здоровья дочери.

Два года назад историка оправдали за изготовление детской порнографии, однако вскоре Верховный суд Карелии отправил дело на пересмотр.

Ранее 5-tv.ru писал, что девочка дала показания, которые по словам адвоката потерпевшей Игоря Перова, не вызвали у него «никаких сомнений».

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