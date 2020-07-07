«Кайфует от обнимашек»: актер Бондаренко поделился трогательным фото с дочкой
Счастливый отец двух дочек опубликовал милое фото с младшенькой.
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Фото, видео: Instagram @st_bond
Представители российского шоу-бизнеса не скрывают своих детей. Они с удовольствием выкладывают фото с ними в социальные сети. Актер Станислав Бондаренко не стал исключением и опубликовал в Instagram трогательное фото с младшей дочерью Микаэлой.
«Приятно, когда чилишь на диване, а это маленькое женское создание сама запрыгивает на диван, устраивается поудобней и кайфует от обнимашек!» — написал он под фото.
Фолловеры артиста умились совместной фотографии дочери и отца, засыпав Бондаренко комментариями.
«Папу обожает просто», — отметил подписчик.
«Хорошо у папы в объятьях маленькой принцессе», — написал кто-то в комментариях.
«Очень-очень счастливый отец, иметь двух принцесс!» — порадовалась поклонница за Станислава.
Станислав Бондаренко является многодетным отцом. В первом браке с актрисой Юлией Чилиевой у артиста родился сын Марк, а от второй жены Аурики Алехиной дочери Алексия и Микаэла.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что 20-летняя падчерица Сергея Семака показала первое фото дочери.
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