«Кайфует от обнимашек»: актер Бондаренко поделился трогательным фото с дочкой

Представители российского шоу-бизнеса не скрывают своих детей. Они с удовольствием выкладывают фото с ними в социальные сети. Актер Станислав Бондаренко не стал исключением и опубликовал в Instagram трогательное фото с младшей дочерью Микаэлой.

«Приятно, когда чилишь на диване, а это маленькое женское создание сама запрыгивает на диван, устраивается поудобней и кайфует от обнимашек!» — написал он под фото.

Фото: Instagram @st_bond

Фолловеры артиста умились совместной фотографии дочери и отца, засыпав Бондаренко комментариями.

«Папу обожает просто», — отметил подписчик.

«Хорошо у папы в объятьях маленькой принцессе», — написал кто-то в комментариях.

«Очень-очень счастливый отец, иметь двух принцесс!» — порадовалась поклонница за Станислава.

Станислав Бондаренко является многодетным отцом. В первом браке с актрисой Юлией Чилиевой у артиста родился сын Марк, а от второй жены Аурики Алехиной дочери Алексия и Микаэла.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 20-летняя падчерица Сергея Семака показала первое фото дочери.