«Как девственница»: 62-летняя Шэрон Стоун показала, как выглядела в 19 лет
Молодую звезду на фото сравнили с куклой и Мадонной.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: www.globallookpress.com / Famous; Instagram @sharonstone
Ретроспектива Шэрон Стоун стала приятной неожиданностью для ее многочисленных поклонников. Кинозвезда обнародовала в Instagram снимок, где она запечатлена юной девушкой.
В ту пору, вскоре после поступления в университет, красавица приняла участие в одном из конкурсов красоты. Она получила контракт с нью-йоркским модельным агентством Форда, после чего отправилась покорять Париж и Милан. Как уточняет «Экспресс газета», из-за недостаточно высокого роста — 174 сантиметра — Стоун почти не участвовала в показах и чаще пользовалась успехом как фотомодель.
«Оглянемся назад — в те дни, когда я работала моделью за границей в свои 19 лет», — написала под снимком 62-летняя актриса.
На фото Шэрон стоит в клетчатой блузке, с белым бантом и терракотовой помадой с фирменной полуулыбкой. В таком виде девушку сравнили с куклой и другим секс-символом 80-х — Мадонной.
«Вылитая Мадонна в пору выхода ее хита Like a virgin („Как девственница“ — Прим.ред.)»;
«Какая куколка!»
«Шикарна и тогда, и сейчас», — прокомментировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мадонна разделась до трусов и сфотографировалась перед зеркалом.
Читайте также
46%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?