«Как девственница»: 62-летняя Шэрон Стоун показала, как выглядела в 19 лет

Ретроспектива Шэрон Стоун стала приятной неожиданностью для ее многочисленных поклонников. Кинозвезда обнародовала в Instagram снимок, где она запечатлена юной девушкой.

В ту пору, вскоре после поступления в университет, красавица приняла участие в одном из конкурсов красоты. Она получила контракт с нью-йоркским модельным агентством Форда, после чего отправилась покорять Париж и Милан. Как уточняет «Экспресс газета», из-за недостаточно высокого роста — 174 сантиметра — Стоун почти не участвовала в показах и чаще пользовалась успехом как фотомодель.

«Оглянемся назад — в те дни, когда я работала моделью за границей в свои 19 лет», — написала под снимком 62-летняя актриса.

Instagram @sharonstone

На фото Шэрон стоит в клетчатой блузке, с белым бантом и терракотовой помадой с фирменной полуулыбкой. В таком виде девушку сравнили с куклой и другим секс-символом 80-х — Мадонной.

«Вылитая Мадонна в пору выхода ее хита Like a virgin („Как девственница“ — Прим.ред.)»;

«Какая куколка!»

«Шикарна и тогда, и сейчас», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мадонна разделась до трусов и сфотографировалась перед зеркалом.