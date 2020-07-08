Главный трофей чемпионата России по футболу прибыл в Петербург
Торжественная церемония вручения Кубка РПЛ пройдет на «Газпром-Арене» во время матча петербургского «Зенита» с командой «Сочи».
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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав; 5-tv.ru
В Северную столицу прибыл главный трофей чемпионата России по футболу. Увидеть обновленный Кубок могли все желающие. Сначала его выставили на Дворцовой площади, затем перевезли на Сенатскую и в парк 300-летия Петербурга.
Шестикилограммовый трофей сделан из латуни, покрыт никелем и золотом. Уже через несколько часов его вручат семикратным победителям РПЛ — петербургскому «Зениту». Торжественная церемония пройдет на «Газпром-Арене» во время матча с командой «Сочи». Главный тренер «сине-бело-голубых» посветил победу в чемпионате российским медикам.
«Мы посвящаем наше чемпионство всем врачам, медицинским работникам и волонтерам, которые не жалеют сил для спасения заблевших коронавирусом. За каждой победой стоят люди, благодаря им футбол снова с нами. Мы — команда чемпионов», — сказал Сергей Семак.
Петербургский «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» и впервые в истории российского футбола обеспечил себе место в верхней строчке таблицы за четыре тура до окончания чемпионата.
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