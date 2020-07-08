«Не надо думать, что она белая и пушистая»: свидетель по делу Соколова о Ещенко

Один из свидетелей делу историка Олега Соколова, обвиняемого в расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, поделился с 5-tv.ru мнением об убитой девушке. По словам Олега Вербового, она вела себя неподобающе рядом c возлюбленным, который был намного старше нее.

«Она вышла и начала строить его. Это не так, то не так, птичка! Он взрослый дядька, доцент, а ты им так командуешь! — рассказывает свидетель. — Я подумал, ну, Олег Валерьевич, ты нашел, нашел себе. Уходя, я так и подумал, года два, наверное, назад».

В конце интервью свидетель четко охарактеризовал характер Ещенко.

«Не надо думать, что она белая и пушистая, она агрессивная! Из тех, что командуют. У них бы ничего не сложилось», — уверен Вербовой.

Свидетель добавил также, что молодая девушка поздно приходила домой.

«Она же аспирантка, как всегда, где-то в архиве сидит, может, в командировке. Тем более, они же не расписаны, куда захотел, туда и пошел», — подытожил мужчина.

Суд по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко продолжается. Как уже рассказывал 5-tv.ru, во время заседаний раскрываются все новые подробности скандалов в отношениях пары.