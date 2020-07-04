Джиган показал, как вместе с детьми и Самойловой спасается от ливня
В Instagram-сторис рэпер выложил забавное видео со всей семьей.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Известный рэп-исполнитель Джиган, который недавно воссоединился со своей женой Оксаной Самойловой, не перестает публиковать милые семейные кадры в Instagram. Фанатам кажется, что музыкант встал на путь исправлений и теперь все свободное время проводит с супругой и детьми.
Сегодня артист в очередной раз показал подписчикам, как отдыхает со своими близкими. Правда полноценно насладиться солнечной погодой звездному семейству помешал ливень. В Instagramв-сторис Джиган выложил ролик, на котором Самойлова с дочками быстро бегут в дом, спасаясь от дождя, и заносят надувные бассейны, поплескаться в которых так и не получилось. Несмотря на то, что непогода не позволила позагорать, на лице у всех улыбки, ведь все члены семьи в сборе, а значит – счастливы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойлова показала милое видео с дочками.
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