Джиган показал, как вместе с детьми и Самойловой спасается от ливня

Известный рэп-исполнитель Джиган, который недавно воссоединился со своей женой Оксаной Самойловой, не перестает публиковать милые семейные кадры в Instagram. Фанатам кажется, что музыкант встал на путь исправлений и теперь все свободное время проводит с супругой и детьми.

Сегодня артист в очередной раз показал подписчикам, как отдыхает со своими близкими. Правда полноценно насладиться солнечной погодой звездному семейству помешал ливень. В Instagramв-сторис Джиган выложил ролик, на котором Самойлова с дочками быстро бегут в дом, спасаясь от дождя, и заносят надувные бассейны, поплескаться в которых так и не получилось. Несмотря на то, что непогода не позволила позагорать, на лице у всех улыбки, ведь все члены семьи в сборе, а значит – счастливы.

Instagram @iamgeegun

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойлова показала милое видео с дочками.