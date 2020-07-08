Дочь скончавшийся журналистки Юлии Норкиной снова станет мамой
Наследница Юлии и Андрея Норкиных ждет второго ребенка.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @a_norchonok
Дочь скончавшийся от инфаркта журналистки Юлии Норкиной скоро станет мамой во второй раз. Александра Шатова поделилась в социальной сети фотографией с выпускного из Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии: 25-летняя наследница радиоведущей получила диплом ветеринара, сообщил сайт «Утро.ру».
«С замечательным ректором нашей академии. СВОБООДАААА!» — подписала она фото.
Подписчиков девушки удивил выбор свободного платья в качестве наряда на торжественное событие и округлившийся живот. В комментариях под фото появились предположения, что Александра беременна. Кто-то задал личный вопросы на эту тему, на что дочь Норкиной ответила положительно.
«Сашаа! Второго малыша ждете?», — спросили в комментариях. — «Да», — ответила девушка.
В прошлом году Александра уже порадовала родителей появлением сына Дмитрия. Девушка замужем и раньше работала в телепрограмме отца на НТВ, но решила связаться свою жизнь с животными и отучилась на ветеринара.
Муж Александры Шатовой и сын Дмитрий.
О смерти популярной радиожурналистки Норкиной стало известно в начале июня 2020-го. Причиной смерти 52-летнй Юлии стал инфаркт. Новость о внезапно оборвавшейся жизни ведущей Радио «Комсомольская правда» потрясла российскую медиа-сферу. Политический деятель Оксана Пушкина выразила предположение, что одним из «спусковых крючков», повлекших смерть Норкиной, могло стать закрытие ее программы на радио.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виталина Цимбалюк-Романовская исключила свою причастность к смерти Юлии Норкиной.
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