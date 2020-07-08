Без цветов и линейки? Минпросвещения изменило формат проведения 1 сентября

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Яна Вахрушева
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В российских школах решили не проводить линейки 1 сентября. Праздник отменили из-за пандемии коронавируса.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Астафьев/ POOL; 5-tv.ru

Традиционные торжественные школьные линейки 1 сентября решено отменить в этом году, сообщаю «Известия» с ссылкой на слова министра просвещения Сергея Кравцова. Об этом стало известно в ходе международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования» 8 июля. Кравцов заявил, что линейки пройдут в другом формате и очень надеется, что школы начнут работать с 1 сентября 2020-го.

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс!» — сказал министр просвещения.

В конце июня Сергей Кравцов сообщал, что учебный год в 2020-м начнется по плану. Министр заверил, что дети смогут очно посещать школы с 1 сентября, а образовательные учреждения уже начали подготовку к открытию по рекомендациям Роспотребнадзора. С таким же заявлением выступила главный врач ведомства Анна Попова.

Ранее 5-tv.ru сообщил о трех возможных сценариях учебного года в 2020–2021 годов по мнению иммунолога.

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