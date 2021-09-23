Влюбляться запрещается! ТОП-3 ошибок женщин, ведущих к разрыву в отношениях

Когда отношения терпят крах, женщина пускает в ход самое мощное оружие — эмоции. При этом, не всегда это значит, что дама будет слезно уговаривать мужчину вернуться или делать все возможное, чтобы доказать свою любовь. Часто в качестве веского «аргумента» она использует манипуляцию или шантаж. Но и подобное поведение нередко приводит к печальному концу.

Как утверждают психологи, чтобы избежать тяжелого разрыва, а в случае, если он неминуем, иметь шанс на восстановление отношений, следует изначально «правильно» вести себя с мужчиной. В частности, не совершать ТОП-3 опасных ошибок, которые навсегда отвернут от вас любимого человека.

Никакого пресыщения

По мнению экспертов, стремление общаться 24 часа в сутки семь дней в неделю неизбежно приводит к распаду союза. Безусловно, женщине хочется как можно больше времени проводить с любимым человеком. Но однажды она и сама не заметит, как станет ему неинтересна.

Психологи советуют: даже на начальном этапе отношений, когда чувства сильны и страсти кипят, старайтесь большую часть времени посвящать себе и собственным интересам. В противном случае — вы буквально «задушите» мужчину чрезмерным вниманием и заботой.

Исключите просьбы и уговоры

Одна из распространенных ошибок в отношениях — безусловный игнор личных предпочтений кавалера. Так, например, нередко дама обижается на то, что мужчина хочет посмотреть футбол вместо очередных посиделок в ресторане. Или пытается заставить партнера ехать к маме на дачу, когда тот мечтает отдохнуть за чтением книги.

Эксперты напоминают: рано или поздно мужчина сбежит от назойливой барышни, не способной прислушиваться к мнению окружающих. Таким образом, если кавалер не спешит выполнять ваш приказ сию же секунду, не стоит устраивать скандалы и давить на жалость. Лучше — отнеситесь с пониманием. Поверьте, вам за это будут очень благодарны.

Живите своей собственной жизнью

Психологи утверждают: как бы ни был хорош кавалер, нельзя ради него менять собственные планы. В противном случае женщина перестает существовать для ухажера как личность.

Например, если вам назначили свидание, но позже просят перенести его «на попозже», не стоит сразу соглашаться. Для начала — сверьтесь с личным календарем и проанализируйте свои возможности. В случае, если на то же время выпадает другая встреча, или вы просто хотели забежать в магазин за обновками, лучше — откажите кавалеру.

По мнению экспертов такая стратегия, во-первых, научит кавалера следить за словами и исполнять данные обещания, а во-вторых, заставит ценить ваше личное время и пространство. Таким образом в будущем удастся избежать взаимных упреков в неуважении, пишет Lisa.

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