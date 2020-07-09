Как одеться на свидание, чтобы поразить мужчину в самое сердце?

Первое свидание всегда очень волнительное событие, особенно когда мужчина по-настоящему нравится женщине. Конечно, хочется произвести хорошее впечатление и в этом поможет удачно подобранный наряд. Семейный психолог советует не стеснятся и надевать самое красивое платье, либо ту одежду, которую вы приберегли на особый случай. Как должна выглядеть девушка на первом свидании, чтобы зацепить мужчину, смотрите в подборке 5-tv.ru по советам Ольги Романиев.

Элегантно и деликатно

Фото: Instagram @tamunatsiklauri

Если вы хотите произвести впечатление серьезной девушки и сделать акцент на свой интеллект, подберите подобный образ. Наденьте тренч песочного или любого другого нюдового оттенка, темные брюки и туфли на плоской подошве, но не на тракторной подошве. Летом подойдет легкий пиджак. В качестве аксессуаров и разбавления довольно сдержанного образа, подберите массивные серьги. Такой вид придаст вам загадочности, а мужчина захочет изучать вас как книгу, переворачивая страницу за страницей.

Романтично и легко

Фото: Instagram @chiaraferragni

Если первая встреча назначена в парке или вы решили посидеть за чашечкой кофе в летнем кафе, выберите легкое летящее платье и открытые босоножки с минимумом фурнитуры и ремешков — такая обувь сейчас в тренде. Разбавьте образ легкими аксессуарами в минималистичном стиле. Конечно, такие советы подойдут романтичным особам и девушкам, которые предпочитают выглядеть максимально женственно.

Вызывающе и недоступно

Фото: Instagram @carodaur

Мужчина назначил встречу в баре или клубе вечером? Отбросьте стереотипы об увеселительных местах и не надевайте слишком открытые наряды. Выберете облегающее платье из плотного материала, которое подчеркнет достоинства вашей фигуры и откроет, например, плечи. Такое платье будет выглядеть сексуально, но в то же время сделает вас недоступной на первой встрече. Добавьте в образ деликатные аксессуары и маленькую сумочку. Ваш спутник не сможет отвести от вас глаз, но и не позволит себе распускать руки.

Ярко и необычно

Фото: Instagram @leoniehanne

С одеждой ярких цветов на первом свидании нужно быть очень аккуратно, чтобы не получился эффект «вырви глаз». Также неправильно подобранные яркие цвет могут создать впечатление, что у вас нет вкуса, поэтому выбирайте яркие, но слегка приглушенные цвета. Комбинируйте не только оттенки, но и фасоны одежды: строгие брюки можно надеть с хлопковой футболкой oversize. Помните, что такую комбинацию стилей лучше разбавлять массивными украшениям и аксессуарами, например, крупным браслетом в восточном стиле. Маленький аккуратный клатч тоже не подойдет, но и перебарщивать не стоит. Не все мужчины понимают нестандартные тренды в моде.

Женственно и скромно

Фото: Instagram @katya_gousset

Шифоновые платья в цветочек длини миди и макси подойду для любого формата первого свидания. Правда, в поход в нем не отправишься. Если встреча затянется и плавно перетечет в вечерний досуг, девушка спокойно сможет пойти в нем на вечеринку или в ресторан. Такие платья подчеркивают женственность, скромность и мягкость характера. Можно сказать, что в подобном наряде мужчина будет воспринимать вас, как святую простоту. Наденьте туфли на невысоком каблуке и возьмите небольшую сумочку.

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