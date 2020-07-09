Дана Борисова явилась в суд по иску Анастасии Волочковой — видео

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Яна Вахрушева
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Балерина планирует защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию от якобы оскорбившей ее телеведущей.

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян; Instagram @danaborisova_official

Дана Борисова и ее адвокат Алексей Степанов явились в Савеловский районный суд города Москвы для подготовки к слушанию по иску Анастасии Волочковой, сообщили «Известия». Балерина подала в суд на Борисову, чтобы защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию. Одна из газет опубликовал нелестные слова в адрес Волочкой, которые якобы произнесла телеведущая во время интервью. Дана свою вину отрицает и заявила, что не дает интервью «желтой» прессе.

«Истица требует с меня миллион рублей после моего интервью, которое я, кстати, в принципе не давала, так как издание „желтое“, и я с такими не сотрудничаю. Газета, видимо, извлекла эти фразы из моих ответов какой-то другой программе, мы не знаем и понятия не имеем», — рассказала она.

Фото: Instagram @danaborisova_official

Кроме извинений со стороны Даны Борисовой и выпуска опровержения газетой, Волочкова требует моральную компенсацию в размере одного миллиона рублей, плюс по 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного решения. Первое слушание по делу назначено на 28 августа 2020-го.

Суд с Даной Борисовой не единственный для Анастасии Волочковой этим летом. Балерина совершила административное правонарушение в Нижегородской области на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в селе Дивеево, которое было закрыто на карантин с 25 апреля. После этого нарушения, Анастасии грозит привлечение к административной ответственности по статьям 20.6.1 и 6.3 кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штрафы за нарушение правил санитарно-эпидемиологического благополучия. Дело перенесли в московский суд 3 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Волочкова выиграла суд у бывшего мужа Игоря Вдовина.

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