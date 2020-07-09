Богатое криминальное прошлое Фургала: Как губернатор избавлялся от неугодных ему бизнесменов

Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации заказных убийств. Как считают следователи, таким образом высокопоставленный чиновник избавлялся от неугодных ему бизнесменов — в уголовном деле как минимум два убийства и одно покушение.



В богатом криминальном прошлом главы региона разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Иван Литомин.

Оперативная съемка. Сергея Фургала сотрудники ФСБ вытаскивают с заднего сидения автомобиля. Сам он явно не верит в реальность происходящего — это видно по выражению лица. Водитель губернатора Хабаровского края, он же, судя по всему, охранник, поначалу пытался оказать сопротивление, но силы были не равны.

«Следственным комитетом, совместно с сотрудниками ФСБ России, задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Возбуждение уголовного дела в отношении него стало результатом длительной и кропотливой работы Следственного комитета над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет. Соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших», — сообщила руководитель Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Не исключено, что вопросы есть и к водителю. Подчиненный Фургала Виталий Шкапирта сам с уголовным прошлым, которое тянется как раз с 2004 года. Именно этот период жизни губернатора Хабаровска сейчас и интересует следователей. Избирать меру пресечения Сергею Фургалу будут в Москве.

Сергея Фургала в Москву привезли на обычном рейсовом самолете. Из Хабаровска он вылетел 7,5 часов назад, а несколько минут назад приземлился в аэропорту «Шереметьево». Следствие намерено добиваться ареста губернатора Хабаровского края.

Еще четверо активных участников организованной группы уже арестованы. Среди них Николай Мистрюков — близкий соратник и бизнес-партнер сначала самого Фургала, а после того, как он занял кресло губернатора — его жены. Мистрюкова так же максимально быстро вывезли в Москву и арестовали уже в Басманном суде. Это было чуть больше полугода назад. И наш канал был единственным, кто рассказал об этом деле в деталях.

«Моему подзащитному инкриминируют деяния, которые якобы он совершил 15 лет назад. Более того, по некоторым эпизодам в отношении него были уже прекращены уголовные преследования», — говорил в 2019 году адвокат Николая Мистрюкова Алексей Аксенов.

Их действительно прекратили. Еще тогда, 15 лет назад. Вскоре после того, как был убит Евгений Зоря. Его друзья вспоминают — бизнесмен судился за какой-то объект недвижимости, на который мог претендовать и Мистрюков, и Фургал.

«В последний вечер он приехал и сказал мне: «Ты знаешь, у меня как раз в этом деле наступил перелом. И перелом в мою сторону. Мы вот утвердили, что все-таки я прав. Это уже последняя инстанция. Оспорить это будет сложно. Похоже, что я выиграл», — вспоминает друг Евгения Зори Юрий Егоров.

В деле губернатора Хабаровского края есть еще фамилии Олега Булатова и Романа Сандалова. Первый был бизнес-партнером Фургала, второго расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, владел которой Сергей Фургал. Наш канал провел целую серию расследований и сейчас по этим же эпизодам, возбуждено уголовное дело.

«Проблемы в наличии криминальных деяний, которые могут быть квалифицированы судом как уголовные преступления. Вот это приговор. И основания для ареста господина Фургала, думаю, были», — комментирует задержание губернатора Хабаровского края политолог Даниил Ермилов.

Это Дмитрий, брат Романа Сандалова. Его убили в 2004-м на обочине трассы, прямо на глазах друзей и почти сразу после конфликта на металлобазе, принадлежащей тогда еще бизнесмену Фургалу. Сандалову отказались платить за поставленный металлолом.

«Подъехала машина. Вылезли три или четыре человека. Один был с ружьем. Я не помню, но ориентировочно, вроде, „Сайга“», — рассказывает брат убитого Романа Сандалова Дмитрий Сандалов.

Убийцу установили — Владимир Журавлев. Но вот найти его не могли четыре года. В 2008-м он сам пришел с повинной и собственной версией — расстрел Сандалова был случайностью во время испытаний чужого карабина на дороге. Свидетели убийства даже через 15 лет говорить о нем отказываются, даже по телефону.

Мать Романа Сандалова Наталья помнит все материалы дела до последней запятой. Журавлеву присудили полтора года колонии-поселения за убийство по неосторожности. А сразу после того, как Сергей Фургал стал губернатором, у убийцы появились деньги на выплату компенсации. И то не всей.

«У нас Фургал стал губернатором, 8 сентября. И в ноябре мне звонит Журавлев, убийца нашего сына. И предлагает мне сумму — один миллион. Типа, он оплачивает моральный вред», — вспоминает мать Романа Сандалова Наталья Сандалова

У самого Сергея Фургала тогда, в середине нулевых, проходили обыски. Были найдены 110 патронов к «Сайге». Все боевые. Его телефон прослушивался, и в день расстрела Сандалова был зафиксирован разговор будущего губернатора с убийцей Журавлевым. Но все это в дело не вошло. Кстати, та самая «Сайга», судя по всему, принадлежала Виталию Шкапирте — водителю Фургала. Самому губернатору инкриминируют сразу три статьи уголовного кодекса, максимально наказание по ним — пожизненное заключение.