В ночь с 27 на 28 июня в телевизионном формате прошел долгожданный праздник выпускников. Именно с него начинается самостоятельная взрослая жизнь вчерашних школьников. Но «Алые паруса» — свет надежды не только для девчонок и мальчишек, окончивших учебные заведения. Грандиозный проект становится стартовой площадкой и для его участников — артистов, кто дарит телезрителям сказку.

В этом году организаторы сделали ставку не только на звездных актеров и исполнителей, но и на молодежь, которой еще предстоит завоевывать вершины творческого Олимпа. Например, самой юной участнице, которая исполнила роль маленькой Ассоль, исполнилось шесть лет. Юные таланты смогли заявить о себе на главной сценической площадке лета.

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Подбор артистов для работы в водно-пиротехнической части шоу был проведен с соблюдением всех требований безопасности — в онлайн-формате. Первоначальный отбор шел на основе видеороликов, записанных претендентами. Видео с самой маленькой участницей записала на свой мобильный учитель девочки и отправила на конкурс. Всего в водно-пиротехническом спектакле приняли участие 109 артистов.

Безусловно, отрабатывать роли и репетировать сцены, юным дарованиям пришлось в жестких временных рамках. Но профессиональная команда проекта «Алые паруса» всячески поддерживала артистов, делилась секретами сценического мастерства.

«Сценических площадок было несколько, и номера по содержанию разные, по настроению, по темпоритму, — говорит режиссер-постановщик финальной и самой яркой части проекта „Алые паруса“, — сохраняя традиционные элементы шоу, мы всегда ставим себе задачу сложную — удивить и в очередной раз поразить зрителя».

Фрагменты песен из советских кинофильмов и декорации сменяли друг друга. В исполнении Грея — оперного тенора Андрея Максимова прозвучала знаменитая композиция — «Луч солнца золотого». Но прежде, чем стать исполнителем самой романтичной роли, Андрею пришлось пройти серьезный отбор. Среди профессиональных вокалистов был проведен конкурс, на который нужно было представить сольный номер в образе Грея. На последнем этапе двух финалистов пригласили в студию для записи. Андрея выбрали за незаурядный голос и типаж, максимально приближенный к образу гриновского капитана. Но до финальной песни под алыми парусами исполнитель провел много часов на репетициях.

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Одним из главных героев водного спектакля стал Александр Грин, чье 140-летие отмечают в этом году. Именно его перу принадлежит романтическое произведение, которое легло в основу шоу. Творческие искания, смятение души, возникновение идей и образов в фантазиях писателя артист сыграл безукоризненно, при этом он не произнес ни единого слова. Эмоции, жесты и слезы счастья — стали его главными актерскими приемами. Невероятный артистизм, динамичность и актерская харизма стали решающими при выборе из всех претендентов именно этого актера на роль главного неоромантика 20-го века. А небывалый по силе внутренний огонь и загадочная улыбка наверняка покорила и зрителей.

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Уверенности, что мечта сбудется, прибавили «Алые паруса» и Владу Соломяному. Зрители водно-пиротехнического шоу надолго запомнили этого тринадцатилетнего гитариста, виртуозно играющим на крыше высотки. Цитата Грина «чудеса нужно делать своими руками» стала судьбоносной для мальчика. Он не обучается в специальных музыкальных заведениях или студиях. Единственным преподавателем для ребенка стал его отец. Очень часто Влад выходит на улицы города и устраивает концерты для прохожих. На одной из таких прогулок юного уличного музыканта заметили авторы проекта «Алые паруса» и пригласили на шоу. После выступления на «Алых парусах» Влад твердо для себя решил, что непременно станет профессиональным гитаристом.

Со всеми поставленным задачами справились и молодые артисты. Каждый из них понимал, что перед ними большая ответственность, от них зависит, каким на всю жизнь запомнят выпускники свой самый главный школьный праздник.

Главная героиня «Алых парусов» предстала перед зрителями водного спектакля сразу в пяти ипостасях — маленькая девочка взрослела на глазах и превращалась в прекрасную девушку, которая верила в то, что ее мечта непременно станет реальностью. Одна из исполнительниц роли Ассоль, Валерия Вершинина, призналась, что уже на съемках чувствовала себя как в настоящей сказке. По словам Вершининой, у всех актрис, игравших роль Ассоль на празднике, горели глаза, и они верили в чудо.

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Не удивительно, что проект «Алые паруса» исполняет мечты не только выпускников, но и молодых творческих людей, помогает начинающим артистам заявить о себе на всю страну и становится настоящим трамплином к успешной реализации своих профессиональных планов.

Насладиться волшебством самого красивого водно-пиротехнического шоу «Алые паруса» может любой желающий. Достаточно пройти по ссылке на YouTube-канал Пятого.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала.