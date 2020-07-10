«Макароны с рыбой»: Как содержат и чем кормят задержанного главу Хабаровского края

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Нюра Незванова
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Сергея Фургала, которого обвиняют в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей, посетили члены ОНК Москвы.

«Макароны с рыбой»: Как содержат и чем кормят задержанного главу Хабаровского края

Фото: ТАСС / Следственный комитет РФ

Тема:
Арест Сергея Фургала

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека Москвы навестили задержанного губернатора Хабаровского края. Сергей Фургал был доставлен в ИВС-1 ГУМВД.

Визитеры рассказали, что чиновника содержат в двухместной камере, правда, пока без соседа. Телевизор и холодильник там отсутствуют, но, по словам задержанного, в настоящий момент потребности смотреть ТВ или слушать радио, у него нет.

«Хочу просто спать, устал после длительного перелета», — передает слова Фургала ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Глава Хабаровского края встретил комиссию в светлом спортивном костюме в футболке с фамилиями сборной России по керлингу. Он рассказал членам ОНК, что относятся к нему «доброжелательно», а кормят «макаронами с рыбой и чаем».

Свою вину, обвиняемый в организации покушения на убийство и убийства бизнесменов, не признает. Также Фургал добавил, что давления на него не оказывают.

Однако, по словам градоначальника, он «ожидал много чего, но не так жестко». Также Фургал, рассказывает Мельников, выказал беспокойство, что не назначен исполняющий обязанности губернатора края.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Фургал был задержан возле своего дома 9 июля. Для проведения следственных действий губернатора доставили в Москву. Как сообщал ранее 5-tv.ru, самолет с чиновником приземлился в столице. Сразу из воздушной гавани его сопроводили на допрос в здание Следственного комитета РФ. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

Тема:
Арест Сергея Фургала
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