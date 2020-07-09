Самолет с задержанным Сергеем Фургалом приземлился в Москве
Губернатора Хабаровского края подозревают в организации заказных убийств. Фургал задержан в рамках декриминализации обстановки на Дальнем Востоке
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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru
Самолет с задержанным Сергеем Фургалом приземлился в московском аэропорту «Шереметьево». Губернатора Хабаровского края подозревают в организации заказных убийств. По данным Следственного комитета, таким образом высокопоставленный чиновник убирал со своего пути неугодных бизнесменов. Сергей Фургал был задержан 9 июля возле своего дома. В столичном суде главе Хабаровского края должно быть вынесено представление об аресте.
Сергея Фургала доставили в Москву не спецсамолетом, а бортом авиакомпании «Россия».
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