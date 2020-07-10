Фанаты Тины Кароль знают, что смелость — ее второе имя. Украинская певица и наставник шоу «Голос» не стесняется выходить на сцену в сексуальных нарядах и постоянно участвует в горячих фотосессиях. Но как бы часто поклонники ни видели звезду в откровенных одеждах, им все равно будет мало. Артистка понимает это и не желает разочаровывать аудиторию. На очередных снимках для Instagram она предстала в загадочном черном.

Для дерзкого образа Кароль выбрала наряд без одной важной детали гардероба — длинную юбку и туфли на высокой шпильке дополнял только бюстгальтер. Длинные волосы на этот раз она предпочла убрать в платок. В таком виде знаменитость снялась в профиль и со спины на фоне зеленого пейзажа. Как видно из комментариев, Тина в очередной раз разожгла в мужчинах огонь желания.

Instagram @tina_karol

«Ого, это пожар!»

«Сногсшибательная красотка!»

«Пощади! Я таю!»

«Нереальная красота!»

«Кошечка! Прелесть!» — оценили кадры подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Каменских с метлой присела у колодца.