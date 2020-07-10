«Пощади! Я таю!» — Тина Кароль в бюстгальтере устроила «пожар»
Украинская артистка в очередной раз доказала, что смелость ее второе имя.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: Instagram @tina_karol, @kulakowskiy
Фанаты Тины Кароль знают, что смелость — ее второе имя. Украинская певица и наставник шоу «Голос» не стесняется выходить на сцену в сексуальных нарядах и постоянно участвует в горячих фотосессиях. Но как бы часто поклонники ни видели звезду в откровенных одеждах, им все равно будет мало. Артистка понимает это и не желает разочаровывать аудиторию. На очередных снимках для Instagram она предстала в загадочном черном.
Для дерзкого образа Кароль выбрала наряд без одной важной детали гардероба — длинную юбку и туфли на высокой шпильке дополнял только бюстгальтер. Длинные волосы на этот раз она предпочла убрать в платок. В таком виде знаменитость снялась в профиль и со спины на фоне зеленого пейзажа. Как видно из комментариев, Тина в очередной раз разожгла в мужчинах огонь желания.
«Ого, это пожар!»
«Сногсшибательная красотка!»
«Пощади! Я таю!»
«Нереальная красота!»
«Кошечка! Прелесть!» — оценили кадры подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Каменских с метлой присела у колодца.
Читайте также
46%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?