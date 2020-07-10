Сын Бари Алибасова, обвиняющий троих человек в намеренном отравлении отца с целью завладеть его квартирой, 3 июля навестил отца в больнице. В настоящий момент Бари Алибасов находится в психиатрической клинике, где ему был поставлен официальный диагноз «Корсиковский психоз».

Это заболевание развивается на фоне употребления некачественного алкоголя, когда происходят повреждения работы коры головного мозга. В результате страдает в первую очередь оперативная память — больные начинают путать дни, забывают недавние события, не понимают, сколько времени прошло.

Бари-младший навестил отца и поведал ему о случившемся с ним самим, а также о последних событиях. Видео было снято Вадимом Горжанкиным — PR-директором продюсера.

«Чтобы сохранить квартиру, нужно срочно тебя разводить с Лидией Николаевной», — сказал младший Алибасов, обрисовав отцу ситуацию.

Оказалось, что Бари Алибасов не был уверен даже, что он до сих пор женат. По словам Алибасова-младшего, устроить развод сейчас будет непросто — врачи не дают такого разрешения, так как продюсер не в полной мере осознает свои действия и не понимает происходящее.

Сын рассказал отцу, что возбудил дело против преступников, среди которых он отдельно выделяет Ольгу Шукшину. Он считает, что с марта Алибасова спаивали некачественной водкой, в которую могли и что-то подмешать, как было в случае с Бари-младшим. Об этом писал 5-tv.ru.