Александр Добровинский прокомментировал обвинения в нарушении адвокатской этики

|
Яна Вахрушева
Эксклюзив 130

Федеральная палата адвокатов России объявила о возбуждении дисциплинарного дела о нарушении адвокатской этики в отношении юриста, представляющего семью Сергея Захарова погибшего в ДТП с Ефремовым.

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, Виноградов Сергей; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Знаменитый адвокат, защищающий семью погибшего Сергея Захарова в деле о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова, прокомментировал информацию о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Об обвинении Александра Добровинского и Эльмана Пашаева в нарушении адвокатской этики стало известно из сообщения пресс-службы Федеральной палаты адвокатов России (ФПА). В разговоре с 5-tv.ru, адвокат заявил, что об этом ему ничего не известно.

«Возможно, но я ничего не слышал», — прокомментировал Добровинский.

В отношении Александра Добровинского и Эльмана Пашаева в соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела. Адвокаты представляют противоборствующие стороны в деле о пьяном ДТП Михаила Ефремова.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что адвокатам может грозить привлечение к дисциплинарной ответственности.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
10 июл
«Добровинский! Он же красавчик!»: юрист Ефремова о нарушении адвокатской этики
10 июл
Адвокатов Пашаева и Добровинского привлекут к дисциплинарной ответственности
10 июл
За что с Ефремова, устроившего смертельное ДТП, взыскали 100 тысяч рублей
9 июл
«Прощать не за что»: Семья Захарова отреагировала на отрицание виновности Ефремова в ДТП
9 июл
Защита Ефремова собирается добиваться в суде оправдания актера
8 июл
«Подковерная игра» — Адвокат Добровинский о высказываниях защиты Ефремова
7 июл
Адвокат Ефремова «частично» признал, что актер был за рулем в момент ДТП
7 июл
«Место силы»: сын Михаила Ефремова уехал из Москвы — видео
7 июл
«От шока так и не отошел»: адвокат о самочувствии Ефремова под домашним арестом
7 июл
Адвокат Ефремова заявил, что собрал доказательства невиновности актера в пьяном ДТП

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
70.88
-0.36 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:45
Не просто цифры: В какой сфере жизни ваш номер телефона принесет удачу?
14:32
Сергей Фургал арестован
14:30
«Добровинский! Он же красавчик!»: юрист Ефремова о нарушении адвокатской этики
14:23
«Давление не оказывается»: общественники сообщили об условиях содержания Фургала в СИЗО
14:18
Когда трамваи и троллейбусы в Петербурге возобновят работу до полуночи?
14:07
Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок