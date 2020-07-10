Александр Добровинский прокомментировал обвинения в нарушении адвокатской этики

Знаменитый адвокат, защищающий семью погибшего Сергея Захарова в деле о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова, прокомментировал информацию о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Об обвинении Александра Добровинского и Эльмана Пашаева в нарушении адвокатской этики стало известно из сообщения пресс-службы Федеральной палаты адвокатов России (ФПА). В разговоре с 5-tv.ru, адвокат заявил, что об этом ему ничего не известно.

«Возможно, но я ничего не слышал», — прокомментировал Добровинский.

В отношении Александра Добровинского и Эльмана Пашаева в соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела. Адвокаты представляют противоборствующие стороны в деле о пьяном ДТП Михаила Ефремова.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что адвокатам может грозить привлечение к дисциплинарной ответственности.