Александр Добровинский прокомментировал обвинения в нарушении адвокатской этики
Федеральная палата адвокатов России объявила о возбуждении дисциплинарного дела о нарушении адвокатской этики в отношении юриста, представляющего семью Сергея Захарова погибшего в ДТП с Ефремовым.
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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, Виноградов Сергей; 5-tv.ru
Знаменитый адвокат, защищающий семью погибшего Сергея Захарова в деле о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова, прокомментировал информацию о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Об обвинении Александра Добровинского и Эльмана Пашаева в нарушении адвокатской этики стало известно из сообщения пресс-службы Федеральной палаты адвокатов России (ФПА). В разговоре с 5-tv.ru, адвокат заявил, что об этом ему ничего не известно.
«Возможно, но я ничего не слышал», — прокомментировал Добровинский.
В отношении Александра Добровинского и Эльмана Пашаева в соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела. Адвокаты представляют противоборствующие стороны в деле о пьяном ДТП Михаила Ефремова.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что адвокатам может грозить привлечение к дисциплинарной ответственности.
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