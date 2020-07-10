Адвокатов Пашаева и Добровинского привлекут к дисциплинарной ответственности

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Марина Неруцких
Срочная новость 180

Их обвиняют в нарушении адвокатской этики.

Адвокатов Пашаева и Добровинского привлекут к дисциплинарной ответственности

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Юристов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов России (ФПА).

«В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в соответствии с нормами закона „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“ и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела», — сообщили в ФПА.

Правозащитники представляют две разные стороны в деле о пьяном ДТП, совершенном актером Михаилом Ефремовым. Что стало причиной применения данных мер к юристам — не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как адвокат Добровинский отреагировал на высказывания защиты Ефремова.

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