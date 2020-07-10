Адвокат Алибасова назвал условия для его развода даже в психиатрической клинике

Адвокат Бари Алибасова и его сына, Сергей Жорин, ответил на вопросы 5-tv.ru о возможном скором разводе продюсера с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. На расторжении брака настаивает сын Алибасова, Бари-младший, который опасается за жизнь отца и сохранность их имущества.

По словам Жорина, пока что это сделать невозможно, так как Бари Алибасов находится в психиатрической больнице. После выписки, когда ему будет поставлен окончательный диагноз, станет ясно, может ли он принимать самостоятельные решения. Адвокат убежден, что в будущем это возможно.

На 1 августа назначена выписка Бари Алибасова, о чем уже говорил его сын. Именно после этой даты Алибасов с Федосеевой-Шукшиной могут отправиться в ЗАГС, где при взаимном согласии их свободно разведут, так как у них нет общих несовершеннолетних детей. В таком случае развод будет дан через месяц, если пара не решит пойти на примирение.

При этом адвокат отметил, что есть и другой вариант — Лидия Федосеева-Шукшина может сама подать заявление в суд и попросить развода.

«Если подаст, то по закону нельзя расторгнуть брак меньше, чем через месяц после подачи заявления», — уточнил Жорин.

Таким образом, раньше начала августа начало бракоразводного процесса между звездными супругами не начнется. Ранее 5-tv.ru выкладывал первое видео Алибасова с сыном в больнице.