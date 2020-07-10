«Максим многое недоговаривает»: диетолог вывел на чистую воду похудевшего Фадеева

Рассказ Максима Фадеева о его уникальной и эффективной методике похудения подверг сомнению врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Его слова приводит сайт KP.RU.

Если верить музыкальному продюсеру, сбросить центнер за год ему помогло регулярное потребление перед приемами пищи 600 миллилитров горячей воды и диета, подробности которой он пока не раскрыл. При этом звезда уверяет, что в процессе похудения можно ни в чем себе не отказывать.

Медик же уверен: знаменитость водит поклонников за нос. По его мнению, без медицинского вмешательства здесь не обошлось. Частично на это намекнул и сам Фадеев. В своем видеообращении он упомянул, что сдавал анализы на гормоны и консультировался с врачом.

«Очень богатые люди — а я думаю доходы Фадеева исчисляются миллионами долларов — имеют доступ к лучшим клиникам, лучшим врачам. И, конечно, обращаются к их помощи. Нельзя просто так взять и без консультаций похудеть на 100 килограммов. Это нонсенс», — говорит диетолог.

Доктор уточняет, что перед основательным похудением человек должен сдать полный спектр анализов, и в процессе потери веса — постоянно находиться под присмотром врачей. Ведь бороться нужно не с весом, а с его причиной — гормональным сбоем или другими проблемами организма. Ожирение — это болезнь, и лечить ее должны медики, подчеркивает Ковальков.

Кроме того, чтобы выглядеть так, как Фадеев, мало одного похудения. Продюсер явно пользовался услугами специалистов разных профилей, включая массажистов и косметологов. Однако не упомянул о них, а приписал их заслуги себе, заявляет диетолог.

«Есть ощущение, что Максим многое недоговаривает. После похудения на 100 килограммов у него должно было остаться около 18 килограммов лишней кожи. Куда она ушла? Вы видите жировой фартук? В районе живота, бицепса или трицепса? Видимо, была операция. Любой косметолог это понимает», — замечает врач.

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