Доктор Комаровский рассказал, опасна ли для россиян бубонная чума из Монголии

Доктор Комаровский на своей странице в Instagram высказал мнение о бубонной чуме из Монголии. В конце июня в стране ввели карантин из-за того, что оказались инфицированы два человека. Перед появлением симптомов бубонной чумы оба заболевших ели мясо дикого сурка, который, скорее всего, являлся носителем «чумных» блох.

Евгений Комаровский считает, что «с чумой все понятно». Доктор рассказал, что многие люди, когда произносят фразу «бубонная чума», не понимают, что она значит.

«Сама фраза „бубонная чума из Монголии“ говорит о том, что она, скорее всего, в Монголии и останется. Многие думают, что чума, как коронавирус, летает по воздуху. Нет. Есть определенные грызуны, на этих грызунах живут определенные блохи. И в этих блохах размножается чума», — объяснил Комаровский.

Когда человек контактирует с грызуном, на котором есть «чумная» блоха, она его заражает. После этого чума развивается в организме человека — без лечения зараженный погибает и дальше чума не распространяется. Бубонная чума от одного человека к другому, как правило, не передается. Это возможно только в том случае, если бубонная чума прогрессирует в легочную, только в таком случае она будет передаваться воздушно-капельным путем. Но шанс того, что у больного разовьется легочная чума — минимален.

«Нам чума не грозит», — заключил Комаровский.

Ранее инфекционист рассказывал 5-tv.ru станет ли вспышка бубонной чумы в Монголии новой пандемией.