Доктор Комаровский рассказал, опасна ли для россиян бубонная чума из Монголии

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Алиса Старжевская
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В конце июня в западной части Монголии ввели бессрочный карантин из-за вспышки бубонной чумы.

Доктор Комаровский рассказал, опасна ли для россиян бубонная чума из Монголии

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

Доктор Комаровский на своей странице в Instagram высказал мнение о бубонной чуме из Монголии. В конце июня в стране ввели карантин из-за того, что оказались инфицированы два человека. Перед появлением симптомов бубонной чумы оба заболевших ели мясо дикого сурка, который, скорее всего, являлся носителем «чумных» блох.

 
 
 
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1. Люблю футбол! Высоки ли риски заражения при игре на свежем воздухе? 2. Всей семьей участвовали в исследовании популяционного иммунитета. Антитела к коронавирусу обнаружены только у меня. Как такое может быть? 3. Как практически улучшить среду в классах у детей, чтобы донести до руководства школы? 4. В солнечной Молдавии есть бесплатный парк “OrheiLand”! 5. А как это бессимптомно? 6. Промывание носа морской водой снижает вирусную нагрузку или нет? 7. Бубонная чума из Монголии к нам придет в этом году или следующем? 8. Бездумное использование антибиотиков и страшные последствия. ⠀ Журнал доктора Комаровского: https://komarovskiy.info ⠀ #докторкомаровский #видео #коронавирус #новости #эпидемия #сидимдома #ковид

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Евгений Комаровский считает, что «с чумой все понятно». Доктор рассказал, что многие люди, когда произносят фразу «бубонная чума», не понимают, что она значит.

«Сама фраза „бубонная чума из Монголии“ говорит о том, что она, скорее всего, в Монголии и останется. Многие думают, что чума, как коронавирус, летает по воздуху. Нет. Есть определенные грызуны, на этих грызунах живут определенные блохи. И в этих блохах размножается чума», — объяснил Комаровский.

Когда человек контактирует с грызуном, на котором есть «чумная» блоха, она его заражает. После этого чума развивается в организме человека — без лечения зараженный погибает и дальше чума не распространяется. Бубонная чума от одного человека к другому, как правило, не передается. Это возможно только в том случае, если бубонная чума прогрессирует в легочную, только в таком случае она будет передаваться воздушно-капельным путем. Но шанс того, что у больного разовьется легочная чума — минимален.

«Нам чума не грозит», — заключил Комаровский.

Ранее инфекционист рассказывал 5-tv.ru станет ли вспышка бубонной чумы в Монголии новой пандемией.

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