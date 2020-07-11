Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшая сторона в деле о «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова требует от актера 40 миллионов рублей в качестве компенсации. Об этом в интервью ТАСС заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Да, они заявили иски. Аппетиты у них немаленькие, речь идет о порядка 40 миллионов рублей», — сообщил защитник.

При этом Пашаев отметил, что суд вряд ли согласится с такой высокой суммой исковых требований.

Первым о столь высоких запросах пострадавшей стороны сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, сумма возмещения ущерба стала известна в процессе ознакомления с материалами уголовного дела, которая происходила в обстановке строжайшей секретности. Несколько томов уголовного дела в ближайшее время будут направлены в суд.

Сколько может заплатить Ефремов семье погибшего в ДТП Захарова?

В свою очередь представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил, что сведения о 40 миллионах рублей исковых требований являются «провокацией», добавив, что гражданских исков по делу пока заявляли.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, согласно судебной практике через суд семья может получить до миллиона рублей. На что Эльман Пашаев вновь обратился к семье Захарова с предложением о мировом соглашении, в рамках которого они могут получить гораздо больше. Однако родственники погибшего наотрез отказывались от денежных средств. Представители потерпевшей стороны не раз подчеркивали, что намерены отстоять свою правоту в суде.