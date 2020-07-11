«Могли бы получить намного больше»: Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации

Адвокат Михаила Ефремова, устроившего в пьяном виде смертельное ДТП в центре Москвы, озвучил суммы компенсации, которую суд может обязать артиста выплатить родственникам погибшего в аварии Сергея Захарова. По словам Эльмана Пашаева, обычно в таких случаях речь идет о 500-800 тысячах рублей, не более миллиона. При этом юрист считает, что потерпевшая сторона напрасно отказалась от переговоров с артистом до суда.

«Царство небесное погибшему Сергею Захарову. Но у него на иждивении не было несовершеннолетних детей, больных, это не молодая семья. Если по-человечески сесть за стол переговоров, то могли бы получить намного больше. Я неоднократно звонил, предлагал встретиться», — цитирует Пашаева Teleprogramma.pro.

Адвокат рассказал также, что появившийся в деле на прошлой неделе четвертый потерпевший — старший сын Захарова Виталий, похоже, готов к переговорам о получении компенсации до суда.

«Вроде бы старший сын Виталий готов к диалогу. Посмотрим… Что касается других членов семьи, то народ видел, как они по телеканалам бегали, деньги собирали. Я же знаю, сколько они получали за каждый поход на ТВ. Ничего не вижу плохого в том, чтобы давать интервью, но они превратили эту историю в коммерческий объект», — заявил Эльман Пашаев.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, адвокат Ефремова заявлял, что собирается добиваться в суде оправдания актера и намекал на существование неких «сенсационных» доказательств. Авария произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился 58-летний курьер Сергей Захаров. Экспертиза показала, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.