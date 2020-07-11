«Она была бойцом»: друг погибшей мотоблогерши Ксении «Катастрофы» о ее нелегкой судьбе

|
Виктория Андреева
248

Заядлый байкер погибла 11 июля в ДТП на трассе под Москвой.

«Она была бойцом»: друг погибшей мотоблогерши Ксении «Катастрофы» о ее нелегкой судьбе

Фото: ВКонтакте @roademotional

Внезапная смерть известного мотоблогера Ксении «Катастрофы» Никитиной повергла в шок не только ее родственников и друзей, но и всех, кто хоть когда-либо с ней пересекался.

О трагедии стало известно несколько часов назад. Двигаясь по трассе «Холмогоры» на собственном байке, девушка пошла на обгон колонны мотоциклистов. Набрав скорость 160 км/ч и завершив маневр, Ксения решила сделать фото, в результате чего не заметила как перед ней появился трактор. Столкновения избежать не удалось. Прибывшие на место ЧП медики констатировали мгновенную смерть.

Комментируя произошедшее, знакомый Никитиной — байкер Константин Нельзин — вспомнил, что в ее жизни было предостаточно трагических случайностей. При этом любые трудности девушка преодолевала с удивительным героизмом. Так, например, после одной из аварий Ксения находилась буквально на волосок от смерти. Тогда казалось, что спасти ее могло только чудо.

«Этот человек несколько лет боролся за свое здоровье. Несколько лет она отстаивала свою ногу, спасая ее от ампутации. И ей это удалось! Она — боец! Она снова села на мотоцикл. Она заявилась на кругосветку, от которой, по ряду причин, ей пришлось отказаться. Но она не сдалась! Она была полна планов. И вот… все так нелепо оборвалось…» — поделился с подписчиками в «ВКонтакте» заядлый байкер.

В комментариях те, кто знал Ксению лично и следил за ее жизнью, выражали соболезнования родственникам погибшей, отмечая, что девушка действительно была для них идеалом, которому хотелось подражать.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры с места ДТП под Москвой, в котором погибла мотоблогер Ксения Никитина.

«Она была бойцом»: друг погибшей мотоблогерши Ксении «Катастрофы» о ее нелегкой судьбе

1/5

ВКонтакте @roademotional

2/5

ВКонтакте @roademotional

3/5

ВКонтакте @roademotional

4/5

ВКонтакте @roademotional

5/5

ВКонтакте @roademotional

Читайте также

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Последние новости

22:42
Четверо взрослых и один ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Московской области
22:40
«Зенит» позволил «Ахмату» заработать очко — видео
22:23
Вместо стройного тела — большие проблемы: ТОП-6 самых опасных диет
22:07
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
21:57
Очевидцы сообщают о взрыве в жилом доме на востоке Петербурга
21:45
«Она была бойцом»: друг погибшей мотоблогерши Ксении «Катастрофы» о ее нелегкой судьбе

Сейчас читают

Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала сообщение о беременности от президента
Известная мотоблогер разбилась, врезавшись в трактор — видео
Дочь Волочковой рассказала, почему живет отдельно от матери

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок