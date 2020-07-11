«Она была бойцом»: друг погибшей мотоблогерши Ксении «Катастрофы» о ее нелегкой судьбе

Внезапная смерть известного мотоблогера Ксении «Катастрофы» Никитиной повергла в шок не только ее родственников и друзей, но и всех, кто хоть когда-либо с ней пересекался.

О трагедии стало известно несколько часов назад. Двигаясь по трассе «Холмогоры» на собственном байке, девушка пошла на обгон колонны мотоциклистов. Набрав скорость 160 км/ч и завершив маневр, Ксения решила сделать фото, в результате чего не заметила как перед ней появился трактор. Столкновения избежать не удалось. Прибывшие на место ЧП медики констатировали мгновенную смерть.

Комментируя произошедшее, знакомый Никитиной — байкер Константин Нельзин — вспомнил, что в ее жизни было предостаточно трагических случайностей. При этом любые трудности девушка преодолевала с удивительным героизмом. Так, например, после одной из аварий Ксения находилась буквально на волосок от смерти. Тогда казалось, что спасти ее могло только чудо.

«Этот человек несколько лет боролся за свое здоровье. Несколько лет она отстаивала свою ногу, спасая ее от ампутации. И ей это удалось! Она — боец! Она снова села на мотоцикл. Она заявилась на кругосветку, от которой, по ряду причин, ей пришлось отказаться. Но она не сдалась! Она была полна планов. И вот… все так нелепо оборвалось…» — поделился с подписчиками в «ВКонтакте» заядлый байкер.

В комментариях те, кто знал Ксению лично и следил за ее жизнью, выражали соболезнования родственникам погибшей, отмечая, что девушка действительно была для них идеалом, которому хотелось подражать.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры с места ДТП под Москвой, в котором погибла мотоблогер Ксения Никитина.