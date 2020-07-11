Петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом Российской Премьер-лиги (РПЛ), позволил заработать очко грозненскому «Ахмату», сыграв в гостях вничью 1:1.

Счет в матче 28-го тура Тинькофф — РПЛ открыл на седьмой минуте капитан грозненской команды Олег Иванов, а на 22-й минуте Себастьян Дриусси сравнял его.

Стоит отметить, что конец первого тайма и весь второй петербуржцы вынуждены были играть в меньшинстве — после того как на 34-й минуте был удален с поля полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони. Но несмотря на это, забить гол хозяевам поля так и не удалось.

За несколько минут до конца встречи был травмирован основной вратарь «Зенита» Андрей Лунев, его сменил на поле Михаил Кержаков. После матча главный тренер клуба Сергей Семак сообщил, что Лунев получил серьезное повреждение и не сможет играть еще некоторое время.

«Что касается Лунева, то не нужно быть большим знатоком, чтобы понимать, что травма у него серьезная. Он пропустит определенное время», — сказал наставник «Зенита».

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По итогам матча у чемпиона России 66 очков, у ФК «Ахмат», который занимает 12-е место в турнирной таблице, теперь 31.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Зениту» вручали кубок Российской Премьер-Лиги по футболу на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге после матча с «Сочи» 8 июля.