«Как Бог на душу положит»: Опубликовано последнее видео с погибшей мотоблогершей в Подмосковье

В социальных сетях опубликовано видео, сделанное незадолго до смерти блогерши Ксении Никитиной. Девушка погибла во время мотопрогулки. Вместе с компанией байкеров она ехала в свой родной город Ярославль. Маршрут был прописан по часам. Звезда соцсетей долго планировала поездку на родину и хотела подписчикам подробно рассказать о местах, в которых выросла. Однако судьба распорядилась иначе.

Все, что успела сделать Никитина — записать короткую сторис из путешествия. А житель Ярославля Михаил Нянковский опубликовал последнее видео с блогершей. На кадрах она дает указания байкерами, вместе с которыми планирует продолжить путь.

«Я думаю, что мы, когда поедем, когда прям тронемся, как Бог на душу положит, так и пойдем, как каждому комфортно», — говорит блондинка.

Судя по постам в социальных сетях, планы у Никитиной на поездку я Ярославль были грандиозные. Она хотела показать фолловерам свои любимые места и окунуть в атмосферу своей безбашенной юности.

«Город медведей и набережных, изящных храмов и уютных баров, а для меня еще и город сумасшедшей юности, воспоминания о которой живут на этих улицах. Я покажу вам тот Ярославль, который я помню и люблю», — писала Ксения.

Instagram @roademotional

Однако, не доехав до своей родины, мотоблогерша разбилась. Катастрофа произошла в Подмосковье по нелепой случайности — обогнав колонну мотоциклистов на скорости 160 километров в час, девушка стала делать фото и не заметила двигавшийся по крайней левой полосе трактор. В результате столкновения она скончалась на месте.

До гибели Ксения Никитина активно вела Instagram и YouTube. Она рассказывала о своей любви к байкам и своих путешествиях в разные уголки России. Из каждой своей поездки она приносила для фанатов что-то новое. На ее YouTube-канал были подписаны 39 тысяч человек. А в Instagram за жизнью «блондинки за рулем» активно следили более четырех тысяч пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в прошлом Ксения Никитина пережила серьезную аварию, когда существовал риск ампутации поврежденной ноги, и смогла восстановиться. Она планировала отправиться в кругосветное путешествие, но этому не суждено было случиться.