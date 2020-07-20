Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко появился на свет 15 лет назад. Наследник главы государства Николай повсюду следует за отцом. Однако личность матери юноши для многих до сих пор остается загадкой.

Известно, что Лукашенко с 1975 года женат на Галине Желнерович, но, по слухам, не живет с ней уже с начала 90-х годов. В браке у белорусского лидера родилось двое сыновей: Виктор и Дмитрий. А вот имя родительницы младшего ребенка президента страны точно неизвестно. Сам Лукашенко предпочитает этот вопрос никак не комментировать. Он лишь единственный раз упомянул, что она врач, и больше не назвал никаких данных.

Впрочем, и этой информации пользователям хватило для того, чтобы построить свои догадки. Как сообщает Starhit, сплетники подозревают, что матерью 15-летнего Николая является Ирина Абельская. В середине 90-х женщина работала личным врачом Лукашенко и, согласно домыслам юзеров, медик вступила в романтические отношения с главой страны.

Сейчас женщина работает в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента, где занимает пост главного врача. Также Ирина воспитывает сына Дмитрия, который пошел по стопам матери и стал медиком.

К слову, младший наследник Лукашенко также хорошо проявляет себя в биологических науках. Известно, что он поступил в 10-й класс лицея Белорусского государственного университета по профилю «Биология».

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