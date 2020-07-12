Муж Елизаветы Боярской оставит жену одну в годовщину свадьбы

Известная российская актриса театра и кино Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев скоро отметят десятилетнюю годовщину свадьбы. 28 июля 2010 года звезды связали себя узами брака и до сих пор подают пример гармоничной и образцовой семьи. Накануне семейного праздника Боярская дала интервью «Антенне-телесемь», в котором рассказала о планах на такую романтичную дату.

Теледива призналась, что в годовщину Матвеев будет работать, поэтому первые поздравления она получит по телефону.

«Максим уедет на работу, его в этот день не будет в городе. Поэтому поздравим друг друга по телефону», — призналась светская львица.

А несколько позже супруги планируют отправиться в путешествие в Карелию.

«А потом, если получится, съездим в Карелию. Всего два-три часа на машине от нашей дачи, и мы окажемся в безумной красоте», — добавила Боярская.

По ее словам, гармоничные отношения — это всегда работа обоих партнеров и, к счастью, ей в этом повезло.

«В целом у нас с Максимом всегда были гармоничные отношения. Но я все равно убеждена, что даже самый идеальный брак — это большой труд, где важно думать не только о себе, но и о своем партнере», — призналась актриса.

Ранее Елизавета Боярская сообщала, что она вместе с мужем Максимом Матвеевым переехала в новые апартаменты на улице Белинского. По словам пары, в новой квартире они соорудили спортивный зал для тренировок, а также съемочный павильон для записи творческих номеров.