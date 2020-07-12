«Провокация»: адвокат семьи Захарова высказался о компенсации в 40 миллионов рублей

Адвокат Александр Добровинский назвал «провокацией» заявление о 40 миллионах рублей якобы требуемых в качестве компенсации семьей Захарова. Ранее такую сумму озвучил защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

«О таких суммах речи не идет, это очередная провокация. Наши требования будут сформированы на суде», — цитирует KP.RU адвоката Александра Добровинского.

Александр Добровинский представляет интересы вдовы, брата и сына Сергея Захарова. Водитель-курьер погиб 8 июня, после того как в его автомобиль Lada врезалась машина с пьяным Михаилом Ефремовым за рулем. Гражданская жена мужчины не была признана потерпевшей — на какую-либо компенсацию женщине не стоит рассчитывать. Интересы старшего сына Сергея Захарова представляет другой адвокат.

Компенсацию в 40 миллионов рублей правозащитники называют огромной. Адвокаты говорят, что максимальное взыскание по похожим делам не превышало миллиона рублей.