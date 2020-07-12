«Провокация»: адвокат семьи Захарова высказался о компенсации в 40 миллионов рублей
Александр Добровинский представляет интересы трех членов семьи погибшего Сергея Захарова.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Адвокат Александр Добровинский назвал «провокацией» заявление о 40 миллионах рублей якобы требуемых в качестве компенсации семьей Захарова. Ранее такую сумму озвучил защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
«О таких суммах речи не идет, это очередная провокация. Наши требования будут сформированы на суде», — цитирует KP.RU адвоката Александра Добровинского.
Александр Добровинский представляет интересы вдовы, брата и сына Сергея Захарова. Водитель-курьер погиб 8 июня, после того как в его автомобиль Lada врезалась машина с пьяным Михаилом Ефремовым за рулем. Гражданская жена мужчины не была признана потерпевшей — на какую-либо компенсацию женщине не стоит рассчитывать. Интересы старшего сына Сергея Захарова представляет другой адвокат.
Компенсацию в 40 миллионов рублей правозащитники называют огромной. Адвокаты говорят, что максимальное взыскание по похожим делам не превышало миллиона рублей.
- 12 июл
- «Не надо себя хорошей выставлять»: Адвокат Ефремова ответил его дочери
- 11 июл
- Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
- 11 июл
- «Наконец-то»: дочь Ефремова о привлечении к дисциплинарной ответственности адвокатов
- 11 июл
- «Могли бы получить намного больше»: Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации
- 11 июл
- «Не ток-шоу и не шапито»: Адвокатов в деле Ефремова обвинили в саморекламе
- 10 июл
- «Добровинский! Он же красавчик!»: юрист Ефремова о нарушении адвокатской этики
- 10 июл
- Александр Добровинский прокомментировал обвинения в нарушении адвокатской этики
- 10 июл
- Адвокатов Пашаева и Добровинского привлекут к дисциплинарной ответственности
- 10 июл
- За что с Ефремова, устроившего смертельное ДТП, взыскали 100 тысяч рублей
- 9 июл
- «Прощать не за что»: Семья Захарова отреагировала на отрицание виновности Ефремова в ДТП
Читайте также
68%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?