Где в Москве загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось?

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Виктория Андреева
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Участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко раскрыл секрет, какие места столицы обладают магической силой.

Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина; 5-tv.ru

Успех исполнения желаний состоит не только в умении правильно формулировать мысли, но и в том, чтобы знать, где именно их стоит загадывать. Так, по мнению экстрасенса Михаила Филоненко, в каждом городе есть свои места силы, побывав в которых можно зарядиться положительной энергией, а также отправить личный «запрос» во Вселенную.

В беседе с 5-tv.ru Филоненко назвал ТОП-3 самых мистических локаций Москвы, где можно загадать желание с гарантией успеха.

«Конечно, это Проспект мира, дом 140, где есть церковь и холм. Очень большое место силы — храм и сам холм. Но подходить нужно с боковой стороны, где есть узенький проход на Ракетный бульвар. Там стоят три дерева. Вы их найдете сразу. Необходимо прикоснуться ко всем и задать желания на здоровье, работу или учебу и любовь», — отметил участник «Битвы экстрасенсов».

Второе место силы расположено также на Ракетном бульваре, уверяет Михаил Филоненко. Речь идет об улице Константинова, где находится парк. В данном случае необязательно искать какие-либо мемориалы, достаточно просто походить по его территории и подумать о желаемом.

«Другое место — бывший Тимирязевский рынок. Там загадывают желания на прибыль. Вот такие необычные места», — подытожил Михаил Филоненко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где в Санкт-Петербурге можно загадать желание, чтобы оно точно сбылось.

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